Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Мощность подключения волнует людей в Украине до тех пор, пока электричество почти бесплатное. Поэтому и стараются людям ставить палки в колеса и ограничить его потребление, хотя достаточно сделать хотя бы 10 грн кВт и вопрос мощности подключения уйдет на второй план.
Vlad442 написав:Мощность подключения волнует людей в Украине до тех пор, пока электричество почти бесплатное. Поэтому и стараются людям ставить палки в колеса и ограничить его потребление, хотя достаточно сделать хотя бы 10 грн кВт и вопрос мощности подключения уйдет на второй план.
Не піде. Не треба прирівнювати потенційну потужність і безпосереднє споживання.
Vlad442 написав:Мощность подключения волнует людей в Украине до тех пор, пока электричество почти бесплатное. Поэтому и стараются людям ставить палки в колеса и ограничить его потребление, хотя достаточно сделать хотя бы 10 грн кВт и вопрос мощности подключения уйдет на второй план.
Не піде. Не треба прирівнювати потенційну потужність і безпосереднє споживання.
Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного. Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.
Vlad442 написав:Мощность подключения волнует людей в Украине до тех пор, пока электричество почти бесплатное. Поэтому и стараются людям ставить палки в колеса и ограничить его потребление, хотя достаточно сделать хотя бы 10 грн кВт и вопрос мощности подключения уйдет на второй план.
10грн(25евроцентов) Квт/ч и минималка, на которой сейчас сидят 4/5 моих знакомых с В/О(кроме стоматологов естественно) по той же причине, что Вы не можете оперировать своим пенсионным фондом, в районе 150евро, как то коррелируют в ваших расчётах? Или сейчас вторая серия 2005-2008г.г., когда (по словам Прохожего вроде) только ледарь не мог зарабатывать от 10куе/мес не только руками, но и головой и соответственно оплачивать хоть норвежские цены на коммуналку и продукты с вещами?
Vlad442 У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.