Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного. Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.
Нагріти 80л з 20 до 50 градусів – це 2.8 кВтг, при ціні 25 центів виходить ~28 грн, не 40. В Україні навіть до таких тарифів не дійде, бо немає зелених упоришів і ми не закриваємо АЕС, у яких собівартість була в тому році 60 коп., хай в наступному навіть 1 грн буде з урахуванням інфляції. Ну буде не 4 гривні за бойлер як зараз, а наприклад 10.
Vlad442 написав:Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного. Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.
Нагріти 80л з 20 до 50 градусів – це 2.8 кВтг, при ціні 25 центів виходить ~28 грн, не 40. В Україні навіть до таких тарифів не дійде, бо немає зелених упоришів і ми не закриваємо АЕС, у яких собівартість була в тому році 60 коп., хай в наступному навіть 1 грн буде з урахуванням інфляції. Ну буде не 4 гривні за бойлер як зараз, а наприклад 10.
Vlad442 написав:Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного. Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.
Нагріти 80л з 20 до 50 градусів – це 2.8 кВтг, при ціні 25 центів виходить ~28 грн, не 40. В Україні навіть до таких тарифів не дійде, бо немає зелених упоришів і ми не закриваємо АЕС, у яких собівартість була в тому році 60 коп., хай в наступному навіть 1 грн буде з урахуванням інфляції. Ну буде не 4 гривні за бойлер як зараз, а наприклад 10.