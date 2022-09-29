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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2313231423152316
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:21

  Vlad442 написав:Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного.
Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.

Нагріти 80л з 20 до 50 градусів – це 2.8 кВтг, при ціні 25 центів виходить ~28 грн, не 40.
В Україні навіть до таких тарифів не дійде, бо немає зелених упоришів і ми не закриваємо АЕС, у яких собівартість була в тому році 60 коп., хай в наступному навіть 1 грн буде з урахуванням інфляції. Ну буде не 4 гривні за бойлер як зараз, а наприклад 10.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:54

  zerocool написав:
  Vlad442 написав:Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного.
Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.

Нагріти 80л з 20 до 50 градусів – це 2.8 кВтг, при ціні 25 центів виходить ~28 грн, не 40.
В Україні навіть до таких тарифів не дійде, бо немає зелених упоришів і ми не закриваємо АЕС, у яких собівартість була в тому році 60 коп., хай в наступному навіть 1 грн буде з урахуванням інфляції. Ну буде не 4 гривні за бойлер як зараз, а наприклад 10.

Точно така собівартість? Звідки взяли?
От приклад станції на 2 реактори - тільки побудова - без щорічного палива.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 1%96%D1%8F
Загальна орієнтовна вартість будівництва за попередніми оцінками складе близько $6 млрд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:10

  BIGor написав:
  zerocool написав:
  Vlad442 написав:Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного.
Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.

Нагріти 80л з 20 до 50 градусів – це 2.8 кВтг, при ціні 25 центів виходить ~28 грн, не 40.
В Україні навіть до таких тарифів не дійде, бо немає зелених упоришів і ми не закриваємо АЕС, у яких собівартість була в тому році 60 коп., хай в наступному навіть 1 грн буде з урахуванням інфляції. Ну буде не 4 гривні за бойлер як зараз, а наприклад 10.

Точно така собівартість? Звідки взяли?
От приклад станції на 2 реактори - тільки побудова - без щорічного палива.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 1%96%D1%8F
Загальна орієнтовна вартість будівництва за попередніми оцінками складе близько $6 млрд.

Взяв із звіту Енергоатому України, це все легко гуглиться. Генерація від ТЕС звичайно дорожча, десь втричі.

А 6 мільярдів це зовсім небагато, при експорті до Європи за ціною 250 за мегават(мінімальна спотова ціна за минулий рік) вся станція окупається за 434 дні.
zerocool
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