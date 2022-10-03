Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.
Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне... Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа. Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли. Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок. Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.
Вражає ваша обізнаність щодо ситуативних обставин з орендою на мікроскопічному рівні - будинок, мікрорайон. Заздрю білою завистю. У яких "місцях" пропозиція взагалі зникла?? Поділіться, будь ласка, з форумом посиланням на відповідний інформаційний ресурс. Ви ж не самі проводили дослідження-опитування на кшталт електорального методу "від дверей до дверей" або у телефонному режимі??
Тут кожний пише, що хоче. "Кожна теорія має право на існування".
ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.
Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне... Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа. Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли. Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок. Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.
Чебаны парадиз аренда в гривне в новостройках вышла на передвоенный уровень. Я пока в грише не поднимаю. Жду конца боевых дейсвий.
Vlad442 написав:https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kv ... 5D=private Вот пример. Висит пара вариантов от агентов по космическим ценам и ни одного частного. Даже в избранное кинуть нечего. В мае частные объявления висели неделями, вот такой был баланс спрос-предложение.
Вы подтвердили то что я писал. Резкое уменьшение предложения. Интересно как отреагирует цена аренды?
Ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися: що відбувається і скільки коштує житло https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... zhitlo.htm "Згідно з останніми даними великих агентств нерухомості й кадрових порталів, "однушка" неподалік станції метро в Києві коштує близько 7,2 тис. грн". П"ять днів тому переглядав сайти провідних АН: біля метро на ПОХ за 7 тис. грн пропонувалося лише дві квартири, кімнати - від 3-х до 4-х тисяч. У листопаді завершується договір у дешевому сегменті (нові дивани, старі меблі, великий холодильник, пральна машина, ел. плита), попередив клієнтів щодо неминучого зростання орендної ставки до 7 тисяч. Почув крайнє невдоволення. Обоє працюють, мають авто. Були випадки невчасної сплати за оренду і комунальних платежів. Вагаюся між "зрозуміти і пробачити" та "ринокові реалії не сприймають слвбкості".