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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2310231123122313>
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:14

vladimir07

И как та квартира, за 35к которая? Продана?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:19

  ihorkyiv написав:
  UA написав:
  ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.

Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне...
Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа.
Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли.
Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок.
Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.

Вражає ваша обізнаність щодо ситуативних обставин з орендою на мікроскопічному рівні - будинок, мікрорайон. Заздрю білою завистю. У яких "місцях" пропозиція взагалі зникла?? Поділіться, будь ласка, з форумом посиланням на відповідний інформаційний ресурс. Ви ж не самі проводили дослідження-опитування на кшталт електорального методу "від дверей до дверей" або у телефонному режимі??

Тут кожний пише, що хоче.
"Кожна теорія має право на існування".
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:00

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.

Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне...
Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа.
Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли.
Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок.
Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.


Чебаны парадиз аренда в гривне в новостройках вышла на передвоенный уровень.
Я пока в грише не поднимаю. Жду конца боевых дейсвий.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:05

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Хомякоид написав:Жду конца боевых дейсвий


Не треба тупо чекати. Треба донатити. Або ж в ЗСУ!
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Damien написав:Сейчас будет 75%, тоже в гривне

Я вышел на уровень 80% от цен осени прошлого года. +20% к ценам мая-июня. Хотелки сейчас даже выше довоенных, но насколько реально сдать по ним, не знаю.
  ihorkyiv написав:У яких "місцях" пропозиція взагалі зникла??

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kv ... 5D=private
Вот пример. Висит пара вариантов от агентов по космическим ценам и ни одного частного. Даже в избранное кинуть нечего. В мае частные объявления висели неделями, вот такой был баланс спрос-предложение.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:34

  Vlad442 написав:https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kv ... 5D=private
Вот пример. Висит пара вариантов от агентов по космическим ценам и ни одного частного. Даже в избранное кинуть нечего. В мае частные объявления висели неделями, вот такой был баланс спрос-предложение.

Вы подтвердили то что я писал.
Резкое уменьшение предложения.
Интересно как отреагирует цена аренды?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:29

  Andrey2512 написав:vladimir07

И как та квартира, за 35к которая? Продана?


На предыдущей странице ссылка на эту квартиру. Пока активна.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:30

  vladimir07 написав:
  Andrey2512 написав:vladimir07

И как та квартира, за 35к которая? Продана?


На предыдущей странице ссылка на эту квартиру. Пока активна.

Та начебто вже немає, точно була реальна, не торпеда і не аукціон на підвищення?

У будь-якому випадку щось ціни падати не поспішають, скільки ще чекати однушки у метро за 10к?
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 07:14

  zerocool написав:
  vladimir07 написав:
  Andrey2512 написав:vladimir07

И как та квартира, за 35к которая? Продана?


На предыдущей странице ссылка на эту квартиру. Пока активна.

Та начебто вже немає, точно була реальна, не торпеда і не аукціон на підвищення?

У будь-якому випадку щось ціни падати не поспішають, скільки ще чекати однушки у метро за 10к?

Цього не буде, найближчим часом.
Надто дешево для столиці.
1к біля метро - до 20 000 - 25 000 опустяться. На даному етапі.
Що буде через рік, два - неясно.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 08:17

Ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися: що відбувається і скільки коштує житло https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... zhitlo.htm "Згідно з останніми даними великих агентств нерухомості й кадрових порталів, "однушка" неподалік станції метро в Києві коштує близько 7,2 тис. грн".
П"ять днів тому переглядав сайти провідних АН: біля метро на ПОХ за 7 тис. грн пропонувалося лише дві квартири, кімнати - від 3-х до 4-х тисяч. У листопаді завершується договір у дешевому сегменті (нові дивани, старі меблі, великий холодильник, пральна машина, ел. плита), попередив клієнтів щодо неминучого зростання орендної ставки до 7 тисяч. Почув крайнє невдоволення. Обоє працюють, мають авто. Були випадки невчасної сплати за оренду і комунальних платежів. Вагаюся між "зрозуміти і пробачити" та "ринокові реалії не сприймають слвбкості".
ihorkyiv
 
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