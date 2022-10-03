Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися: що відбувається і скільки коштує житло https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... zhitlo.htm "Згідно з останніми даними великих агентств нерухомості й кадрових порталів, "однушка" неподалік станції метро в Києві коштує близько 7,2 тис. грн". П"ять днів тому переглядав сайти провідних АН: біля метро на ПОХ за 7 тис. грн пропонувалося лише дві квартири, кімнати - від 3-х до 4-х тисяч. У листопаді завершується договір у дешевому сегменті (нові дивани, старі меблі, великий холодильник, пральна машина, ел. плита), попередив клієнтів щодо неминучого зростання орендної ставки до 7 тисяч. Почув крайнє невдоволення. Обоє працюють, мають авто. Були випадки невчасної сплати за оренду і комунальних платежів. Вагаюся між "зрозуміти і пробачити" та "ринокові реалії не сприймають слвбкості".
Как правило, арендаторов проще поменять, чем общается на тему рыночной цены.
Визначено кореляцію між белькотінням Путлєра і орендою житла у Києві. «Як тільки звучать погрози, на столичному ринку з'являється напруження: тихо, немає угод, навіть не можемо здати найдешевше житло, найбільш популярне серед переселенців. Минає тиждень — все розкуповують, ринок пожвавлюється, але це лише до наступної заяви», — наголосила Гайдамаха. https://thepage.ua/ua/real-estate/cini- ... ozi-putina
ihorkyiv написав: У листопаді завершується договір у дешевому сегменті (нові дивани, старі меблі, великий холодильник, пральна машина, ел. плита), попередив клієнтів щодо неминучого зростання орендної ставки до 7 тисяч. Почув крайнє невдоволення. Обоє працюють, мають авто. Були випадки невчасної сплати за оренду і комунальних платежів. Вагаюся між "зрозуміти і пробачити" та "ринокові реалії не сприймають слвбкості".
Если договор заканчивается, то называйте свою цену и давайте им несколько дней на обдумывание. Не надо пытаться добиться ответа прямо во время встречи. Большинство цен не знает. Пока не столкнутся с суровой действительностью, то всем арендаторам кажется, что они переплачивают и без повышения. А так позвонят по объявлениям,почитают форумы, увидят что Севен сдается за 35кгрн(с повышением цены в декабре) и поймут что Вы просто благодетель, даже с новой ценой 7кгрн
ihorkyiv написав:Визначено кореляцію між белькотінням Путлєра і орендою житла у Києві. «Як тільки звучать погрози, на столичному ринку з'являється напруження: тихо, немає угод, навіть не можемо здати найдешевше житло, найбільш популярне серед переселенців. Минає тиждень — все розкуповують, ринок пожвавлюється, але це лише до наступної заяви», — наголосила Гайдамаха. https://thepage.ua/ua/real-estate/cini- ... ozi-putina
ihorkyiv написав:Визначено кореляцію між белькотінням Путлєра і орендою житла у Києві. «Як тільки звучать погрози, на столичному ринку з'являється напруження: тихо, немає угод, навіть не можемо здати найдешевше житло, найбільш популярне серед переселенців. Минає тиждень — все розкуповують, ринок пожвавлюється, але це лише до наступної заяви», — наголосила Гайдамаха. https://thepage.ua/ua/real-estate/cini- ... ozi-putina
Путин падла раскачивает рынок КРЖН.)))
Тот кто обращает внимание на блеянье х%йла - вообще недостоин жить в Киеве.
ihorkyiv написав:Визначено кореляцію між белькотінням Путлєра і орендою житла у Києві. «Як тільки звучать погрози, на столичному ринку з'являється напруження: тихо, немає угод, навіть не можемо здати найдешевше житло, найбільш популярне серед переселенців. Минає тиждень — все розкуповують, ринок пожвавлюється, але це лише до наступної заяви», — наголосила Гайдамаха. https://thepage.ua/ua/real-estate/cini- ... ozi-putina
Путин падла раскачивает рынок КРЖН.)))
Писать с большой буквы фамилию этого xуйла как то неприлично.