Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:34

ihorkyiv написав: Були випадки невчасної сплати за оренду і комунальних платежів. Вагаюся між "зрозуміти і пробачити" та "ринокові реалії не сприймають слвбкості". Вагаюся між "зрозуміти і пробачити" та "ринокові реалії не сприймають слвбкості".

Від таких орендарів треба позбавлятися. Коли вони починають викликати негативні почуття, завжди це закінчується проблемами. Позбавлятися не прямо, а ставити ціну з запасом на ці "нерви" як за окрему послугу. Я б поставив 7,5 (чи максимум за що можу перездати) "бо такий ринок" та не боявся що вони відмовляться.Другий аспект, що залишив ціну нижче ринкової, ви опиняєтесь заручником ситуації, коли взаємовідносини нерівноправні. Виходу нема - ви не можете підвищити ціну взагалі, не говорячи про ринкову, без бурхливого негативу. В моєї жінки була співробітниця, яка винаймала в 2 рази нижче ринкової, та при підвищенні на 5 коп, дуже проклинала орендодавця. Простіше сказати, що син буде жити, чи будете продавати. Якщо ви вважаєте, що робите добру справу, чекаєте подяку, то орендарі вважають, що нічого вам не винні, що заплатили за ці роки шалені гроші, то залишать вам квартиру в стані "під ремонт", вважючи, що це знос та вони за роки оренди за це заплатили.Тому я трохи підвищую завжди, навіть коли можна не підвищувати. Навіть на 100 гривен, що не гроші, краще, ніж звичка, що ціна зафіксована назавжди. Коли ви боїтесь негативної реакції, можете казати так "з наступного місяця 6700, потім 7", але рахуйте так, щоб вони не з'їхали під Новий Рік.