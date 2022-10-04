Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися: що відбувається і скільки коштує житло https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... zhitlo.htm "Згідно з останніми даними великих агентств нерухомості й кадрових порталів, "однушка" неподалік станції метро в Києві коштує близько 7,2 тис. грн". П"ять днів тому переглядав сайти провідних АН: біля метро на ПОХ за 7 тис. грн пропонувалося лише дві квартири, кімнати - від 3-х до 4-х тисяч. У листопаді завершується договір у дешевому сегменті (нові дивани, старі меблі, великий холодильник, пральна машина, ел. плита), попередив клієнтів щодо неминучого зростання орендної ставки до 7 тисяч. Почув крайнє невдоволення. Обоє працюють, мають авто. Були випадки невчасної сплати за оренду і комунальних платежів. Вагаюся між "зрозуміти і пробачити" та "ринокові реалії не сприймають слвбкості".
Как правило, арендаторов проще поменять, чем общается на тему рыночной цены.
Визначено кореляцію між белькотінням Путлєра і орендою житла у Києві. «Як тільки звучать погрози, на столичному ринку з'являється напруження: тихо, немає угод, навіть не можемо здати найдешевше житло, найбільш популярне серед переселенців. Минає тиждень — все розкуповують, ринок пожвавлюється, але це лише до наступної заяви», — наголосила Гайдамаха. https://thepage.ua/ua/real-estate/cini- ... ozi-putina
ihorkyiv написав: У листопаді завершується договір у дешевому сегменті (нові дивани, старі меблі, великий холодильник, пральна машина, ел. плита), попередив клієнтів щодо неминучого зростання орендної ставки до 7 тисяч. Почув крайнє невдоволення. Обоє працюють, мають авто. Були випадки невчасної сплати за оренду і комунальних платежів. Вагаюся між "зрозуміти і пробачити" та "ринокові реалії не сприймають слвбкості".
Если договор заканчивается, то называйте свою цену и давайте им несколько дней на обдумывание. Не надо пытаться добиться ответа прямо во время встречи. Большинство цен не знает. Пока не столкнутся с суровой действительностью, то всем арендаторам кажется, что они переплачивают и без повышения. А так позвонят по объявлениям,почитают форумы, увидят что Севен сдается за 35кгрн(с повышением цены в декабре) и поймут что Вы просто благодетель, даже с новой ценой 7кгрн
ihorkyiv написав:Визначено кореляцію між белькотінням Путлєра і орендою житла у Києві. «Як тільки звучать погрози, на столичному ринку з'являється напруження: тихо, немає угод, навіть не можемо здати найдешевше житло, найбільш популярне серед переселенців. Минає тиждень — все розкуповують, ринок пожвавлюється, але це лише до наступної заяви», — наголосила Гайдамаха. https://thepage.ua/ua/real-estate/cini- ... ozi-putina
ihorkyiv написав:Визначено кореляцію між белькотінням Путлєра і орендою житла у Києві. «Як тільки звучать погрози, на столичному ринку з'являється напруження: тихо, немає угод, навіть не можемо здати найдешевше житло, найбільш популярне серед переселенців. Минає тиждень — все розкуповують, ринок пожвавлюється, але це лише до наступної заяви», — наголосила Гайдамаха. https://thepage.ua/ua/real-estate/cini- ... ozi-putina
Путин падла раскачивает рынок КРЖН.)))
Тот кто обращает внимание на блеянье х%йла - вообще недостоин жить в Киеве.
ihorkyiv написав:Визначено кореляцію між белькотінням Путлєра і орендою житла у Києві. «Як тільки звучать погрози, на столичному ринку з'являється напруження: тихо, немає угод, навіть не можемо здати найдешевше житло, найбільш популярне серед переселенців. Минає тиждень — все розкуповують, ринок пожвавлюється, але це лише до наступної заяви», — наголосила Гайдамаха. https://thepage.ua/ua/real-estate/cini- ... ozi-putina
Путин падла раскачивает рынок КРЖН.)))
Писать с большой буквы фамилию этого xуйла как то неприлично.
ihorkyiv написав:Були випадки невчасної сплати за оренду і комунальних платежів. Вагаюся між "зрозуміти і пробачити" та "ринокові реалії не сприймають слвбкості".
Від таких орендарів треба позбавлятися. Коли вони починають викликати негативні почуття, завжди це закінчується проблемами. Позбавлятися не прямо, а ставити ціну з запасом на ці "нерви" як за окрему послугу. Я б поставив 7,5 (чи максимум за що можу перездати) "бо такий ринок" та не боявся що вони відмовляться. Другий аспект, що залишив ціну нижче ринкової, ви опиняєтесь заручником ситуації, коли взаємовідносини нерівноправні. Виходу нема - ви не можете підвищити ціну взагалі, не говорячи про ринкову, без бурхливого негативу. В моєї жінки була співробітниця, яка винаймала в 2 рази нижче ринкової, та при підвищенні на 5 коп, дуже проклинала орендодавця. Простіше сказати, що син буде жити, чи будете продавати. Якщо ви вважаєте, що робите добру справу, чекаєте подяку, то орендарі вважають, що нічого вам не винні, що заплатили за ці роки шалені гроші, то залишать вам квартиру в стані "під ремонт", вважючи, що це знос та вони за роки оренди за це заплатили. Тому я трохи підвищую завжди, навіть коли можна не підвищувати. Навіть на 100 гривен, що не гроші, краще, ніж звичка, що ціна зафіксована назавжди. Коли ви боїтесь негативної реакції, можете казати так "з наступного місяця 6700, потім 7", але рахуйте так, щоб вони не з'їхали під Новий Рік.
UA написав:Как правило, арендаторов проще поменять, чем общается на тему рыночной цены.
Ні. За гарних орендарів треба триматися, поганих позбавлятись. Коли я говорю про підвищення, гарний орендар говорить "так, ми на це чекали, все зростає в ціні", поганий починає кричати. Це один з індикаторів того що це поганий орендар і треба себе поводити з ним жорсткіше. Підвищувати без знижки за лояльність до ринкової, сподіваючись, що він з'їде, приходити з перевірками стану під час зустрічей (не так що з порога подивився) - ніяких карт чи зустрітися на вулиці, шукати ознаки домашніх тварин чи прихованих проблем, вимагати їх своєчасного усунення чи підвищення застави.
UA написав:Как правило, арендаторов проще поменять, чем общается на тему рыночной цены.
Ні. За гарних орендарів треба триматися, поганих позбавлятись. Коли я говорю про підвищення, гарний орендар говорить "так, ми на це чекали, все зростає в ціні", поганий починає кричати. Це один з індикаторів того що це поганий орендар і треба себе поводити з ним жорсткіше. Підвищувати без знижки за лояльність до ринкової, сподіваючись, що він з'їде, приходити з перевірками стану під час зустрічей (не так що з порога подивився) - ніяких карт чи зустрітися на вулиці, шукати ознаки домашніх тварин чи прихованих проблем, вимагати їх своєчасного усунення чи підвищення застави.
Так я о том же. Если человек воспринимает повышение цены до уровня рыночной спокойно, по деловому то пусть живет дальше. А если начинает рассказывать байки про дешёвую квартиру в соседнем доме, а тем более общается на повышенных тонах - от таких квартирантов нужно избавляться.