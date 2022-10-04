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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2311231223132314
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 21:21

  Faceless написав:Щодо ставок оренди. Бачив наразі, що люди шукають 2к, з більш-менш сучасним ремонтом, за 20кгрн. Це ніби десь долютневі ставки, якщо в гривні.

Недорогие варианты с нормальным ремонтом почему-то исчезли из предложений.
Средний сегмент в чистом состоянии вернулся на довоенные ставки в гривне ещё месяц- полтора назад.
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