Недорогие варианты с нормальным ремонтом почему-то исчезли из предложений.
Средний сегмент в чистом состоянии вернулся на довоенные ставки в гривне ещё месяц- полтора назад.
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Додано: Нед 09 жов, 2022 21:21
Недорогие варианты с нормальным ремонтом почему-то исчезли из предложений.
Средний сегмент в чистом состоянии вернулся на довоенные ставки в гривне ещё месяц- полтора назад.
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