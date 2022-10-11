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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2311231223132314
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 21:21

  Faceless написав:Щодо ставок оренди. Бачив наразі, що люди шукають 2к, з більш-менш сучасним ремонтом, за 20кгрн. Це ніби десь долютневі ставки, якщо в гривні.

Недорогие варианты с нормальным ремонтом почему-то исчезли из предложений.
Средний сегмент в чистом состоянии вернулся на довоенные ставки в гривне ещё месяц- полтора назад.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:06

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хто може поділитися гарним шаблоном договору оренди, завчасно дякую і + в карму?
gekko
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:23

Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339
"При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.
ihorkyiv
 
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