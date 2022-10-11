RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2311231223132314
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 21:21

  Faceless написав:Щодо ставок оренди. Бачив наразі, що люди шукають 2к, з більш-менш сучасним ремонтом, за 20кгрн. Це ніби десь долютневі ставки, якщо в гривні.

Недорогие варианты с нормальным ремонтом почему-то исчезли из предложений.
Средний сегмент в чистом состоянии вернулся на довоенные ставки в гривне ещё месяц- полтора назад.
UA
 
Повідомлень: 7255
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1665 раз.
Подякували: 1991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:06

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хто може поділитися гарним шаблоном договору оренди, завчасно дякую і + в карму?
gekko
 
Повідомлень: 33
З нами з: 23.11.11
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:23

Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339
"При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 725
З нами з: 01.05.17
Подякував: 133 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:25

  ihorkyiv написав:Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339
"При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.


Саме так.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7950
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 00:01

  Investor_K написав:
  ihorkyiv написав:Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339
"При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.


Саме так.


И продолжается это не первое десятилетие.
Если продолжить такую тенденцию в будущее, то надо будет все больше и больше объектов, чтобы просто поддерживать привычный уровень жизни.
Такая себе перспектива.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13794
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7207 раз.
Подякували: 4279 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 00:34

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Ну у вас с рентабельностью в 3% почему то тоже многие фартовые бетон скупают
И уровень жизни у них норм
Не может же он всё время расти больше фонды и инфляции
При Эйзенхауэре дом приличный как у МкФлая в 55м году стоил 5-7-9тыс правда на околице мелкого городишки в 500тыс населения, сейчас он там лям может стоить если не Детройт, а Чикага, но не будет же он стоить 10лямов через лет 20 при минзарплате допустим 50долл/час?
барабашов
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 16.06.15
Подякував: 234 раз.
Подякували: 256 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 2311231223132314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 616, 617, 618
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6174 4436182
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 жов, 2022 23:46
akurt
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10338, 10339, 10340
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
103392 24360273
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 жов, 2022 22:32
UA
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 948, 949, 950
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9492 4418551
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 жов, 2022 17:32
roberto dark

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5173)
18.10.2022 01:51
ФОП (293)
17.10.2022 21:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.