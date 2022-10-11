Недорогие варианты с нормальным ремонтом почему-то исчезли из предложений.
Средний сегмент в чистом состоянии вернулся на довоенные ставки в гривне ещё месяц- полтора назад.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 жов, 2022 21:21
Недорогие варианты с нормальным ремонтом почему-то исчезли из предложений.
Средний сегмент в чистом состоянии вернулся на довоенные ставки в гривне ещё месяц- полтора назад.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:06
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Хто може поділитися гарним шаблоном договору оренди, завчасно дякую і + в карму?
Додано: Нед 16 жов, 2022 20:23
Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує
"При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:25
Саме так.
Додано: Вів 18 жов, 2022 00:01
И продолжается это не первое десятилетие.
Если продолжить такую тенденцию в будущее, то надо будет все больше и больше объектов, чтобы просто поддерживать привычный уровень жизни.
Такая себе перспектива.
Додано: Вів 18 жов, 2022 00:34
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Ну у вас с рентабельностью в 3% почему то тоже многие фартовые бетон скупают
И уровень жизни у них норм
Не может же он всё время расти больше фонды и инфляции
При Эйзенхауэре дом приличный как у МкФлая в 55м году стоил 5-7-9тыс правда на околице мелкого городишки в 500тыс населения, сейчас он там лям может стоить если не Детройт, а Чикага, но не будет же он стоить 10лямов через лет 20 при минзарплате допустим 50долл/час?
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