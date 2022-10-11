Додано: Вів 18 жов, 2022 02:06

барабашов написав: Ну у вас с рентабельностью в 3% почему то тоже многие фартовые бетон скупают

И уровень жизни у них норм

Не может же он всё время расти больше фонды и инфляции

При Эйзенхауэре дом приличный как у МкФлая в 55м году стоил 5-7-9тыс правда на околице мелкого городишки в 500тыс населения, сейчас он там лям может стоить если не Детройт, а Чикага, но не будет же он стоить 10лямов через лет 20 при минзарплате допустим 50долл/час? Ну у вас с рентабельностью в 3% почему то тоже многие фартовые бетон скупаютИ уровень жизни у них нормНе может же он всё время расти больше фонды и инфляцииПри Эйзенхауэре дом приличный как у МкФлая в 55м году стоил 5-7-9тыс правда на околице мелкого городишки в 500тыс населения, сейчас он там лям может стоить если не Детройт, а Чикага, но не будет же он стоить 10лямов через лет 20 при минзарплате допустим 50долл/час?

Л-Л-Л.Где-то в Зажоптауне где ничего нет можно и за 20 куе купить дом как у МакФлая.А в дорогой локации и сараюшка начала прошлого века овер лям будет стоить.И этот сарай за 5-6 куе в месяц с удовольствие работник Боинга или Гугла снимет.А в Зажоптауне будет стоять дворец, но ни работы ни хороших щкол там нет и будет хозяин или сам в нем жить или молиться, чтобы кто-то за него биллы платил и если еще и баксов 500-600 насыпет - жизнь удалась.А бетоин местные в данный момент покупают только за кэш (то есть не в мортгидж). Ибо интересрейт неинтересный да еще и с этим долбаным аннуитетом (без него нет) сначала выплатятся преимущественно %% банку, а потом принципал (тело). Нафиг надо. Вот во время ковидла под менее 3% гребли шо глухонемые. Но по заоблачным ценам. И сейчас много чего попадало с мая месяца на овер 20-30%.Поэтому надо хорошо думать что и когда покупать. И с какой целью.