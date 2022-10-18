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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2311231223132314
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 21:21

  Faceless написав:Щодо ставок оренди. Бачив наразі, що люди шукають 2к, з більш-менш сучасним ремонтом, за 20кгрн. Це ніби десь долютневі ставки, якщо в гривні.

Недорогие варианты с нормальным ремонтом почему-то исчезли из предложений.
Средний сегмент в чистом состоянии вернулся на довоенные ставки в гривне ещё месяц- полтора назад.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:06

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хто може поділитися гарним шаблоном договору оренди, завчасно дякую і + в карму?
gekko
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:23

Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339
"При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:25

  ihorkyiv написав:Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339
"При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.


Саме так.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 00:01

  Investor_K написав:
  ihorkyiv написав:Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339
"При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.


Саме так.


И продолжается это не первое десятилетие.
Если продолжить такую тенденцию в будущее, то надо будет все больше и больше объектов, чтобы просто поддерживать привычный уровень жизни.
Такая себе перспектива.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 00:34

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Ну у вас с рентабельностью в 3% почему то тоже многие фартовые бетон скупают
И уровень жизни у них норм
Не может же он всё время расти больше фонды и инфляции
При Эйзенхауэре дом приличный как у МкФлая в 55м году стоил 5-7-9тыс правда на околице мелкого городишки в 500тыс населения, сейчас он там лям может стоить если не Детройт, а Чикага, но не будет же он стоить 10лямов через лет 20 при минзарплате допустим 50долл/час?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 02:06

  барабашов написав:Ну у вас с рентабельностью в 3% почему то тоже многие фартовые бетон скупают
И уровень жизни у них норм
Не может же он всё время расти больше фонды и инфляции
При Эйзенхауэре дом приличный как у МкФлая в 55м году стоил 5-7-9тыс правда на околице мелкого городишки в 500тыс населения, сейчас он там лям может стоить если не Детройт, а Чикага, но не будет же он стоить 10лямов через лет 20 при минзарплате допустим 50долл/час?


Л-Л-Л.
Где-то в Зажоптауне где ничего нет можно и за 20 куе купить дом как у МакФлая.
А в дорогой локации и сараюшка начала прошлого века овер лям будет стоить.
И этот сарай за 5-6 куе в месяц с удовольствие работник Боинга или Гугла снимет.
А в Зажоптауне будет стоять дворец, но ни работы ни хороших щкол там нет и будет хозяин или сам в нем жить или молиться, чтобы кто-то за него биллы платил и если еще и баксов 500-600 насыпет - жизнь удалась.
А бетоин местные в данный момент покупают только за кэш (то есть не в мортгидж). Ибо интересрейт неинтересный да еще и с этим долбаным аннуитетом (без него нет) сначала выплатятся преимущественно %% банку, а потом принципал (тело). Нафиг надо. Вот во время ковидла под менее 3% гребли шо глухонемые. Но по заоблачным ценам. И сейчас много чего попадало с мая месяца на овер 20-30%.
Поэтому надо хорошо думать что и когда покупать. И с какой целью.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 08:21

  ihorkyiv написав:Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339
"При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.

200 баксів аренда в столиці 40 мільйонної европейскої країни, це фіаско.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:53

  ihorkyiv написав:Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339
"При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.

Плюс Вам від орендара зі стажем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:57

  Zebra написав:
  ihorkyiv написав:Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339
"При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.

200 баксів аренда в столиці 40 мільйонної европейскої країни, це фіаско.

Проти країни веде війну шизофашистський режим ядерного террористичного територіального утворення з ціллю її фізичного знищення. Я б радів що взагалі йде мова про якусь оренду.
airmax78
 
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