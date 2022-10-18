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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2312231323142315
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:08

  Zebra написав:[
200 баксів аренда в столиці 40 мільйонної европейскої країни, це фіаско.

Забыли "воюющей страны", с высокой долей вероятности хаотических обстрелов гражданской инфраструктуры и гражданского населения + повторного штурма столицы.
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