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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 жов, 2022 21:08
Zebra написав:
[
200 баксів аренда в столиці 40 мільйонної европейскої країни, це фіаско.
Забыли "воюющей страны", с высокой долей вероятности хаотических обстрелов гражданской инфраструктуры и гражданского населения + повторного штурма столицы.
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