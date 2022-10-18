Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339 "При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.
200 баксів аренда в столиці 40 мільйонної европейскої країни, це фіаско.
Одну й ту саму квартиру на Лук"янівці у столиці 52-мільйонної країни, правда, з різними ремонтами та наповненнями меблями і технікою навесні 2000 року здавав за 80 доларів (це фіаско ???), а влітку 2008 року - за 1050 доларів, з січня 2009 до березня 2014 року - за 600-610 доларів. Ринок оренди є вельми чутливим до суспільно-політично-економічної ситуації, спричиненої внутрішніми і зовнішніми чинниками. Тому термін "фіаско" (невдача,провал) щодо орендного бізнесу доречніше вживати стосовно наслідків недолугих рішень окремого орендодавця, які призвели до суттєвих втрат в умовах політично і економічно стабільного періоду порівняно з іншими суб"єктами аналогічної діяльності. Нинішня ситуація з орендою - це не фіаско, а наша загальна тривала біда, а для багатьох колег (здебільшого на сході та півдні) навіть трагедія.