RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2312231323142315
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:08

  Zebra написав:[
200 баксів аренда в столиці 40 мільйонної европейскої країни, це фіаско.

Забыли "воюющей страны", с высокой долей вероятности хаотических обстрелов гражданской инфраструктуры и гражданского населения + повторного штурма столицы.
hume
 
Повідомлень: 8717
З нами з: 27.12.12
Подякував: 924 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 22:58

  Zebra написав:
  ihorkyiv написав:Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339
"При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.

200 баксів аренда в столиці 40 мільйонної европейскої країни, це фіаско.

Одну й ту саму квартиру на Лук"янівці у столиці 52-мільйонної країни, правда, з різними ремонтами та наповненнями меблями і технікою навесні 2000 року здавав за 80 доларів (це фіаско ???), а влітку 2008 року - за 1050 доларів, з січня 2009 до березня 2014 року - за 600-610 доларів. Ринок оренди є вельми чутливим до суспільно-політично-економічної ситуації, спричиненої внутрішніми і зовнішніми чинниками. Тому термін "фіаско" (невдача,провал) щодо орендного бізнесу доречніше вживати стосовно наслідків недолугих рішень окремого орендодавця, які призвели до суттєвих втрат в умовах політично і економічно стабільного періоду порівняно з іншими суб"єктами аналогічної діяльності. Нинішня ситуація з орендою - це не фіаско, а наша загальна тривала біда, а для багатьох колег (здебільшого на сході та півдні) навіть трагедія.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 736
З нами з: 01.05.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:22

Як орендувати житло у Чехії: скільки коштує помешкання. https://uamedia.eu/society/yak-orenduva ... annya-2108 Цікаво для ознайомлення. Існує нюанс, який варто колись запровадити й у нас. "Вас можуть попросити зробити завдаток. Як правило це сума у розмірі двох, але не більше шести місячних орендних плат. Гроші є гарантією на випадок, якщо ви не сплатите орендну плату, житлово-комунальні послуги або зламаєте щось у квартирі. Якщо це сталося, наймодавець повинен точно розрахувати розмір шкоди та відняти цю суму із застави. Після припинення дії договору оренди власник житла повинен вам повернути завдаток". Не знаю як у інших орендодавців, а у мене уже третій місяць поспіль затримували сплату орендної ставки і комунальних. Врешті-решт розрахувалися на п"ятий день. Договір завершується, домовилися розлучитися. )
ihorkyiv
 
Повідомлень: 736
З нами з: 01.05.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:41

Пригадую, нещодавно хтось запитував зразок договору оренди житла. Свій не викладатиму з огляду на забезпечення приватності. А ось у чехів договір дуже стислий, без надмірностей, які обтяжують документ без наслідків поліпшення якості та практичної користі. Мій договір займає лише трохи більше півтори сторінки формату А4, але чехи перевершили у мінімалізмі і мій зразок. Правда, цей варіант договору чомусь стосується безоплатного надання житла. Невже так можна ?? ) Клятий комунізм не минув для них даремно. ) https://drive.google.com/file/d/1XtAvIq ... LGYti/view
ihorkyiv
 
Повідомлень: 736
З нами з: 01.05.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2312231323142315
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Denik і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 616, 617, 618
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6174 4554542
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 19:53
akurt
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10353, 10354, 10355
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
103541 24450683
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 19:43
flyman
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 948, 949, 950
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9493 4532537
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 жов, 2022 10:25
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (236)
23.10.2022 20:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.