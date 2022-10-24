Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Оренда квартир у Києві здорожчала майже на 1000 грн: скільки коштує https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1665941339 "При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 800 грн". Я свої три квартири приблизно за цю ціну і здаю. Усе чесно, без надмірностей, згідно з тенденціями ринку. Одні постійні клієнти навіть подякували за помірну ціну на пів року. На жаль, споживчі ціни стрімко випереджають орендні ставки. А що вже буде до весни... Але це наш, орендодавців, хрест.
200 баксів аренда в столиці 40 мільйонної европейскої країни, це фіаско.
Одну й ту саму квартиру на Лук"янівці у столиці 52-мільйонної країни, правда, з різними ремонтами та наповненнями меблями і технікою навесні 2000 року здавав за 80 доларів (це фіаско ???), а влітку 2008 року - за 1050 доларів, з січня 2009 до березня 2014 року - за 600-610 доларів. Ринок оренди є вельми чутливим до суспільно-політично-економічної ситуації, спричиненої внутрішніми і зовнішніми чинниками. Тому термін "фіаско" (невдача,провал) щодо орендного бізнесу доречніше вживати стосовно наслідків недолугих рішень окремого орендодавця, які призвели до суттєвих втрат в умовах політично і економічно стабільного періоду порівняно з іншими суб"єктами аналогічної діяльності. Нинішня ситуація з орендою - це не фіаско, а наша загальна тривала біда, а для багатьох колег (здебільшого на сході та півдні) навіть трагедія.
Як орендувати житло у Чехії: скільки коштує помешкання. https://uamedia.eu/society/yak-orenduva ... annya-2108 Цікаво для ознайомлення. Існує нюанс, який варто колись запровадити й у нас. "Вас можуть попросити зробити завдаток. Як правило це сума у розмірі двох, але не більше шести місячних орендних плат. Гроші є гарантією на випадок, якщо ви не сплатите орендну плату, житлово-комунальні послуги або зламаєте щось у квартирі. Якщо це сталося, наймодавець повинен точно розрахувати розмір шкоди та відняти цю суму із застави. Після припинення дії договору оренди власник житла повинен вам повернути завдаток". Не знаю як у інших орендодавців, а у мене уже третій місяць поспіль затримували сплату орендної ставки і комунальних. Врешті-решт розрахувалися на п"ятий день. Договір завершується, домовилися розлучитися. )
Пригадую, нещодавно хтось запитував зразок договору оренди житла. Свій не викладатиму з огляду на забезпечення приватності. А ось у чехів договір дуже стислий, без надмірностей, які обтяжують документ без наслідків поліпшення якості та практичної користі. Мій договір займає лише трохи більше півтори сторінки формату А4, але чехи перевершили у мінімалізмі і мій зразок. Правда, цей варіант договору чомусь стосується безоплатного надання житла. Невже так можна ?? ) Клятий комунізм не минув для них даремно. ) https://drive.google.com/file/d/1XtAvIq ... LGYti/view
Если Вы нашли объявление неплохой квартиры с приятной ценой и это не оказалась рыловская замануха, то с вероятностью в 129% на просмотре, а то и подписании договора аренды Вы выясните что собственник квартиры сейчас живет за границей, а деньги за аренду и залог нужно отдать человеку не имеющему к этой квартире никакого отношения. Явление на столько массовое, что потенциальному арендатору есть смысл в первую очередь выяснить этот вопрос.
UA написав:Если Вы нашли объявление неплохой квартиры с приятной ценой и это не оказалась рыловская замануха, то с вероятностью в 129% на просмотре, а то и подписании договора аренды Вы выясните что собственник квартиры сейчас живет за границей, а деньги за аренду и залог нужно отдать человеку не имеющему к этой квартире никакого отношения. Явление на столько массовое, что потенциальному арендатору есть смысл в первую очередь выяснить этот вопрос.
А що в цьому поганого? Навпаки - ніхто не буде турбувати до кінця війни.
UA написав:Если Вы нашли объявление неплохой квартиры с приятной ценой и это не оказалась рыловская замануха, то с вероятностью в 129% на просмотре, а то и подписании договора аренды Вы выясните что собственник квартиры сейчас живет за границей, а деньги за аренду и залог нужно отдать человеку не имеющему к этой квартире никакого отношения. Явление на столько массовое, что потенциальному арендатору есть смысл в первую очередь выяснить этот вопрос.
А що в цьому поганого? Навпаки - ніхто не буде турбувати до кінця війни.
Ги-ги... Наступного після заселення дня приходять кремезні дядьки і стверджують, що винайняли цю квартиру на пів години раніше за вас, демонструючи точно такий "договір". А так ви праві - у подальшому більше ніхто не потурбує.
UA написав:Если Вы нашли объявление неплохой квартиры с приятной ценой и это не оказалась рыловская замануха, то с вероятностью в 129% на просмотре, а то и подписании договора аренды Вы выясните что собственник квартиры сейчас живет за границей, а деньги за аренду и залог нужно отдать человеку не имеющему к этой квартире никакого отношения. Явление на столько массовое, что потенциальному арендатору есть смысл в первую очередь выяснить этот вопрос.
А що в цьому поганого? Навпаки - ніхто не буде турбувати до кінця війни.
Ги-ги... Наступного після заселення дня приходять кремезні дядьки і стверджують, що винайняли цю квартиру на пів години раніше за вас, демонструючи точно такий "договір". А так ви праві - у подальшому більше ніхто не потурбує.
Та ні. Це якась хфантастика. Можливо тільки якщо оренда подозріло низька: наприклад менше 1000 дол. США за однушку в ЦП (привіт Респікт).
ihorkyiv написав:[ Ги-ги... Наступного після заселення дня приходять кремезні дядьки і стверджують, що винайняли цю квартиру на пів години раніше за вас, демонструючи точно такий "договір". А так ви праві - у подальшому більше ніхто не потурбує.
Ліл, ні, це так не працює - якщо у вас договір з однією людиною, то це також і її проблеми. По-хорошому для такого договору потрібна довіреність хоч якась, але зазвичай вистачає підтвердження родинних зв'язків із власником (і документів на квартиру), тоді зрозуміло, що це не аферист, який зняв подобово. У принципі, нічим особливо зараз ситуація не відрізняється.
zerocool написав:Ліл, ні, це так не працює - якщо у вас договір з однією людиною, то це також і її проблеми. По-хорошому для такого договору потрібна довіреність хоч якась, але зазвичай вистачає підтвердження родинних зв'язків із власником (і документів на квартиру), тоді зрозуміло, що це не аферист, який зняв подобово. У принципі, нічим особливо зараз ситуація не відрізняється.
Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным