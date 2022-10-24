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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 жов, 2022 22:04
UA написав: zerocool написав:
Ліл, ні, це так не працює - якщо у вас договір з однією людиною, то це також і її проблеми.
По-хорошому для такого договору потрібна довіреність хоч якась, але зазвичай вистачає підтвердження родинних зв'язків із власником (і документів на квартиру), тоді зрозуміло, що це не аферист, який зняв подобово. У принципі, нічим особливо зараз ситуація не відрізняється.
Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным
З чого це, якщо є довіреність, та у договорі все прописано?
Без довіреності - да, може потім з'явитися власник і сказати, що він не дозволяв здавати, ну це завжди таке було. Тут вже оцінюйте ризики самі, якщо це родичі, у них є документи на квартиру, і наприклад, можна поспілкуватися віддалено з самим власником - то вони не такі великі.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 22:18
zerocool написав: UA написав:
Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным
З чого це, якщо є довіреність, та у договорі все прописано?
Без довіреності - да, може потім з'явитися власник і сказати, що він не дозволяв здавати, ну це завжди таке було. Тут вже оцінюйте ризики самі, якщо це родичі, у них є документи на квартиру, і наприклад, можна поспілкуватися віддалено з самим власником - то вони не такі великі.
Риски в любом случаи невелики
Месяц аренды + залог + несколько потерянных дней времени + испорченное настроение.
Ради выгоды в 15-20% можно рискнуть.
Это ж не покупка квартиры.
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