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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2313231423152316
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:04

  UA написав:
  zerocool написав:Ліл, ні, це так не працює - якщо у вас договір з однією людиною, то це також і її проблеми.
По-хорошому для такого договору потрібна довіреність хоч якась, але зазвичай вистачає підтвердження родинних зв'язків із власником (і документів на квартиру), тоді зрозуміло, що це не аферист, який зняв подобово. У принципі, нічим особливо зараз ситуація не відрізняється.

Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным

З чого це, якщо є довіреність, та у договорі все прописано?

Без довіреності - да, може потім з'явитися власник і сказати, що він не дозволяв здавати, ну це завжди таке було. Тут вже оцінюйте ризики самі, якщо це родичі, у них є документи на квартиру, і наприклад, можна поспілкуватися віддалено з самим власником - то вони не такі великі.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:18

  zerocool написав:
  UA написав:Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным

З чого це, якщо є довіреність, та у договорі все прописано?

Без довіреності - да, може потім з'явитися власник і сказати, що він не дозволяв здавати, ну це завжди таке було. Тут вже оцінюйте ризики самі, якщо це родичі, у них є документи на квартиру, і наприклад, можна поспілкуватися віддалено з самим власником - то вони не такі великі.

Риски в любом случаи невелики
Месяц аренды + залог + несколько потерянных дней времени + испорченное настроение.
Ради выгоды в 15-20% можно рискнуть.
Это ж не покупка квартиры.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 03:49

  UA написав:
  zerocool написав:Ліл, ні, це так не працює - якщо у вас договір з однією людиною, то це також і її проблеми.
По-хорошому для такого договору потрібна довіреність хоч якась, але зазвичай вистачає підтвердження родинних зв'язків із власником (і документів на квартиру), тоді зрозуміло, що це не аферист, який зняв подобово. У принципі, нічим особливо зараз ситуація не відрізняється.

Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным


Если человек подписывает договор АРЕНДЫ, не продажи, на основании доверенности на распоряжение имуществом или генеральной доверенности, то пуркуа-бы и не па?
Если есть вопросы к подлинности доверенности, то это тоже можно проверить.
Сомневаюсь, правда, что представитель собственника будет заморачиваться на вторую встречу с потенциальным арендатором после того, как он выяснит, что доверенность настоящая и действительная.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 03:51

  UA написав:
  zerocool написав:
  UA написав:Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным

З чого це, якщо є довіреність, та у договорі все прописано?

Без довіреності - да, може потім з'явитися власник і сказати, що він не дозволяв здавати, ну це завжди таке було. Тут вже оцінюйте ризики самі, якщо це родичі, у них є документи на квартиру, і наприклад, можна поспілкуватися віддалено з самим власником - то вони не такі великі.

Риски в любом случаи невелики
Месяц аренды + залог + несколько потерянных дней времени + испорченное настроение.
Ради выгоды в 15-20% можно рискнуть.
Это ж не покупка квартиры.


Я когда-то машины по генералке и покупал и продавал. А тут аренда.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 06:26

  rjkz написав:
  UA написав:
  zerocool написав:Ліл, ні, це так не працює - якщо у вас договір з однією людиною, то це також і її проблеми.
По-хорошому для такого договору потрібна довіреність хоч якась, але зазвичай вистачає підтвердження родинних зв'язків із власником (і документів на квартиру), тоді зрозуміло, що це не аферист, який зняв подобово. У принципі, нічим особливо зараз ситуація не відрізняється.

Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным


Если человек подписывает договор АРЕНДЫ, не продажи, на основании доверенности на распоряжение имуществом или генеральной доверенности, то пуркуа-бы и не па?
Если есть вопросы к подлинности доверенности, то это тоже можно проверить.
Сомневаюсь, правда, что представитель собственника будет заморачиваться на вторую встречу с потенциальным арендатором после того, как он выяснит, что доверенность настоящая и действительная.

Знайомі купляли нерухомість за довіреністю - жодних проблем.
Головне, щоб нотаріус перевірив довіреність.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 08:21

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві


Класний приклад здачі прелесті з 6 хв. - хотіла здати за 3,5 куе, здала за 1,8 куе з простоєм в 2 місяці.
BIGor
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