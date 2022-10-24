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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 жов, 2022 22:04
UA написав: zerocool написав:
Ліл, ні, це так не працює - якщо у вас договір з однією людиною, то це також і її проблеми.
По-хорошому для такого договору потрібна довіреність хоч якась, але зазвичай вистачає підтвердження родинних зв'язків із власником (і документів на квартиру), тоді зрозуміло, що це не аферист, який зняв подобово. У принципі, нічим особливо зараз ситуація не відрізняється.
Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным
З чого це, якщо є довіреність, та у договорі все прописано?
Без довіреності - да, може потім з'явитися власник і сказати, що він не дозволяв здавати, ну це завжди таке було. Тут вже оцінюйте ризики самі, якщо це родичі, у них є документи на квартиру, і наприклад, можна поспілкуватися віддалено з самим власником - то вони не такі великі.
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zerocool
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Додано: Вів 25 жов, 2022 22:18
zerocool написав: UA написав:
Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным
З чого це, якщо є довіреність, та у договорі все прописано?
Без довіреності - да, може потім з'явитися власник і сказати, що він не дозволяв здавати, ну це завжди таке було. Тут вже оцінюйте ризики самі, якщо це родичі, у них є документи на квартиру, і наприклад, можна поспілкуватися віддалено з самим власником - то вони не такі великі.
Риски в любом случаи невелики
Месяц аренды + залог + несколько потерянных дней времени + испорченное настроение.
Ради выгоды в 15-20% можно рискнуть.
Это ж не покупка квартиры.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 03:49
UA написав: zerocool написав:
Ліл, ні, це так не працює - якщо у вас договір з однією людиною, то це також і її проблеми.
По-хорошому для такого договору потрібна довіреність хоч якась, але зазвичай вистачає підтвердження родинних зв'язків із власником (і документів на квартиру), тоді зрозуміло, що це не аферист, який зняв подобово. У принципі, нічим особливо зараз ситуація не відрізняється.
Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным
Если человек подписывает договор АРЕНДЫ, не продажи, на основании доверенности на распоряжение имуществом или генеральной доверенности, то пуркуа-бы и не па?
Если есть вопросы к подлинности доверенности, то это тоже можно проверить.
Сомневаюсь, правда, что представитель собственника будет заморачиваться на вторую встречу с потенциальным арендатором после того, как он выяснит, что доверенность настоящая и действительная.
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rjkz
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Додано: Сер 26 жов, 2022 03:51
UA написав: zerocool написав: UA написав:
Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным
З чого це, якщо є довіреність, та у договорі все прописано?
Без довіреності - да, може потім з'явитися власник і сказати, що він не дозволяв здавати, ну це завжди таке було. Тут вже оцінюйте ризики самі, якщо це родичі, у них є документи на квартиру, і наприклад, можна поспілкуватися віддалено з самим власником - то вони не такі великі.
Риски в любом случаи невелики
Месяц аренды + залог + несколько потерянных дней времени + испорченное настроение.
Ради выгоды в 15-20% можно рискнуть.
Это ж не покупка квартиры.
Я когда-то машины по генералке и покупал и продавал. А тут аренда.
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rjkz
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Додано: Сер 26 жов, 2022 06:26
rjkz написав: UA написав: zerocool написав:
Ліл, ні, це так не працює - якщо у вас договір з однією людиною, то це також і її проблеми.
По-хорошому для такого договору потрібна довіреність хоч якась, але зазвичай вистачає підтвердження родинних зв'язків із власником (і документів на квартиру), тоді зрозуміло, що це не аферист, який зняв подобово. У принципі, нічим особливо зараз ситуація не відрізняється.
Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным
Если человек подписывает договор АРЕНДЫ, не продажи, на основании доверенности на распоряжение имуществом или генеральной доверенности, то пуркуа-бы и не па?
Если есть вопросы к подлинности доверенности, то это тоже можно проверить.
Сомневаюсь, правда, что представитель собственника будет заморачиваться на вторую встречу с потенциальным арендатором после того, как он выяснит, что доверенность настоящая и действительная.
Знайомі купляли нерухомість за довіреністю - жодних проблем.
Головне, щоб нотаріус перевірив довіреність.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 08:21
Класний приклад здачі прелесті з 6 хв. - хотіла здати за 3,5 куе, здала за 1,8 куе з простоєм в 2 місяці.
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BIGor
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Додано: Сер 26 жов, 2022 08:41
BIGor написав:
Класний приклад здачі прелесті з 6 хв. - хотіла здати за 3,5 куе, здала за 1,8 куе з простоєм в 2 місяці.
Пустозвон.
Его рылы с весны методично поют эту песню
Нужно же и свою КОМИССИЮ арендатору всунуть.
Сдаю без демпинга и без рыл.
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UA
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Додано: Сер 26 жов, 2022 14:46
UA написав:
Пустозвон.
Его рылы с весны методично поют эту песню
Нужно же и свою КОМИССИЮ арендатору всунуть.
Сдаю без демпинга и без рыл.
У принципі да, ніхто їх не любить.
Але якщо клієнт не проти ще й комісію платити, то це його справа. Як правило, це непогані орендарі - платоспроможні, копійки не рахують, цінують свій і чужий час.
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zerocool
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Додано: Сер 26 жов, 2022 16:48
zerocool написав: UA написав:
Пустозвон.
Его рылы с весны методично поют эту песню
Нужно же и свою КОМИССИЮ арендатору всунуть.
Сдаю без демпинга и без рыл.
У принципі да, ніхто їх не любить.
Але якщо клієнт не проти ще й комісію платити, то це його справа. Як правило, це непогані орендарі - платоспроможні, копійки не рахують, цінують свій і чужий час.
Абсолютно правильна характеристика. Протягом усіх 22-х років орендного бізнесу завжди пріоритетними були клієнти, яких на перегляд під білі рученятка приводив рієлтор, бажано з відомої агенції. Такі люди більш дисципліновані і відповідальні, оскільки окрім застави сплатили ще й пів оренди посереднику. До того ж, вірогідність того, що з працівником АН прийде шахрай, зводиться майже до нуля, позаяк негативісту-злостивцю свідки не потрібні. До весни 2014 року такий формат взагалі був головною умовою зустрічі з потенційним орендарем. Тепер ставлення до процесу пом"якшилося. Напевно, старію...
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ihorkyiv
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Додано: Чет 27 жов, 2022 13:53
ihorkyiv написав: zerocool написав: UA написав:
Пустозвон.
Его рылы с весны методично поют эту песню
Нужно же и свою КОМИССИЮ арендатору всунуть.
Сдаю без демпинга и без рыл.
У принципі да, ніхто їх не любить.
Але якщо клієнт не проти ще й комісію платити, то це його справа. Як правило, це непогані орендарі - платоспроможні, копійки не рахують, цінують свій і чужий час.
Абсолютно правильна характеристика. Протягом усіх 22-х років орендного бізнесу завжди пріоритетними були клієнти, яких на перегляд під білі рученятка приводив рієлтор, бажано з відомої агенції. Такі люди більш дисципліновані і відповідальні, оскільки окрім застави сплатили ще й пів оренди посереднику. До того ж, вірогідність того, що з працівником АН прийде шахрай, зводиться майже до нуля, позаяк негативісту-злостивцю свідки не потрібні. До весни 2014 року такий формат взагалі був головною умовою зустрічі з потенційним орендарем. Тепер ставлення до процесу пом"якшилося. Напевно, старію...
У каждого дода своя метода.
Я комиссию рыла просто ложу себе в карман. В смысле сдаю немного дороже конкурентов.
Кстати рылы освоили новый метод незаконного обагашения.
Суть в том, что банят на ОЛХ обявы хозяев и выставляют свои обявы.
Пока хозяин несколько дней общается с техподержкой ОЛХ, приводят клиента и кладут комиссию в карман.
Рекомендую обязательно дублировать свои обявы на ЛУН.
ОЛХ это всё же блошиный рынок, а не тематическая платформа по недвижимости.
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UA
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