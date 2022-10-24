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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 жов, 2022 14:05
UA написав: ihorkyiv написав: zerocool написав:
У принципі да, ніхто їх не любить.
Але якщо клієнт не проти ще й комісію платити, то це його справа. Як правило, це непогані орендарі - платоспроможні, копійки не рахують, цінують свій і чужий час.
Абсолютно правильна характеристика. Протягом усіх 22-х років орендного бізнесу завжди пріоритетними були клієнти, яких на перегляд під білі рученятка приводив рієлтор, бажано з відомої агенції. Такі люди більш дисципліновані і відповідальні, оскільки окрім застави сплатили ще й пів оренди посереднику. До того ж, вірогідність того, що з працівником АН прийде шахрай, зводиться майже до нуля, позаяк негативісту-злостивцю свідки не потрібні. До весни 2014 року такий формат взагалі був головною умовою зустрічі з потенційним орендарем. Тепер ставлення до процесу пом"якшилося. Напевно, старію...
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Рекомендую обязательно дублировать свои обявы на ЛУН.
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Хозяину эти лишние телодвижения _зачем_ -- комис всеравно с арендователя берется...
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