Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zerocool написав:У принципі да, ніхто їх не любить. Але якщо клієнт не проти ще й комісію платити, то це його справа. Як правило, це непогані орендарі - платоспроможні, копійки не рахують, цінують свій і чужий час.
Абсолютно правильна характеристика. Протягом усіх 22-х років орендного бізнесу завжди пріоритетними були клієнти, яких на перегляд під білі рученятка приводив рієлтор, бажано з відомої агенції. Такі люди більш дисципліновані і відповідальні, оскільки окрім застави сплатили ще й пів оренди посереднику. До того ж, вірогідність того, що з працівником АН прийде шахрай, зводиться майже до нуля, позаяк негативісту-злостивцю свідки не потрібні. До весни 2014 року такий формат взагалі був головною умовою зустрічі з потенційним орендарем. Тепер ставлення до процесу пом"якшилося. Напевно, старію...
\\\ Рекомендую обязательно дублировать свои обявы на ЛУН. \\\
Хозяину эти лишние телодвижения _зачем_ -- комис всеравно с арендователя берется...
У яких регіонах України зараз найвигідніше орендувати житло https://www.unian.ua/economics/other/zo ... 26088.html "Київ за співвідношенням ціни і безпеки наразі є одним із найзручніших для оренди житла. Сьогодні вартість оренди недорогого житла вже потроху повертається на довоєнний рівень. Недороге житло вже доходить до тих цін в гривневому вираженні, які були станом на лютий. Що стосується дорожчого сегмента, там падіння його вартості спостерігається навіть в 2-3 рази, тому що клієнтів майже нема". За нинішніх умов цегляний теплий і затишний хрущик з ремонтом біля літери "М" має суттєву перевагу перед вражаючими своєю красою, вишуканістю і зручністю життя максовими "квіточками". Ціна тепер є визначальним чинником. Максе, мої найщиріші співчуття !!!