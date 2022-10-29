Додано: Суб 29 жов, 2022 10:13

_hunter написав: Хозяину эти лишние телодвижения _зачем_ -- комис всеравно с арендователя берется... Хозяину эти лишние телодвижения _зачем_ -- комис всеравно с арендователя берется...

Речь идет не о том, что нужно обязательно сдать напрямую. Придут с агентом, ради бога, владельцу только лучше в силу причин, которые написали выше.Вы сдаете за 11 то, что конкуренты через агентов пытаются сдать за 10. Даете рекламу напрямую, платите за нее. Скорей всего у вас снимут напрямую, потому что арендатору это психологически проще, чем снимать за 10 и отдавать 5 агенту. Человеку с агентом выгодней снять агентскую за 10 + 5, чем вашу за 11 + 5.Это в теории. На практике часто агент арендатора не заинтересован вести человека на объект за 10 от другого агента, потому что там придется делиться. Он будет водить по вариантам от собственников за 11 чтобы положить комиссию себе в карман целиком.