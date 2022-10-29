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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2314231523162317
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:05

  UA написав:
  ihorkyiv написав:
  zerocool написав:У принципі да, ніхто їх не любить.
Але якщо клієнт не проти ще й комісію платити, то це його справа. Як правило, це непогані орендарі - платоспроможні, копійки не рахують, цінують свій і чужий час.

Абсолютно правильна характеристика. Протягом усіх 22-х років орендного бізнесу завжди пріоритетними були клієнти, яких на перегляд під білі рученятка приводив рієлтор, бажано з відомої агенції. Такі люди більш дисципліновані і відповідальні, оскільки окрім застави сплатили ще й пів оренди посереднику. До того ж, вірогідність того, що з працівником АН прийде шахрай, зводиться майже до нуля, позаяк негативісту-злостивцю свідки не потрібні. До весни 2014 року такий формат взагалі був головною умовою зустрічі з потенційним орендарем. Тепер ставлення до процесу пом"якшилося. Напевно, старію...

\\\
Рекомендую обязательно дублировать свои обявы на ЛУН.
\\\

Хозяину эти лишние телодвижения _зачем_ -- комис всеравно с арендователя берется...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:47

  _hunter написав:Хозяину эти лишние телодвижения _зачем_ -- комис всеравно с арендователя берется...

Чем больше таких арендодателей, тем выше моя конкурентоспособность и рентабельность.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:52

  UA написав:
  _hunter написав:Хозяину эти лишние телодвижения _зачем_ -- комис всеравно с арендователя берется...

Чем больше таких арендодателей, тем выше моя конкурентоспособность и рентабельность.

Рад за ваши конкурентоспособность и рентабельность, но вопрос
  _hunter написав:Хозяину эти лишние телодвижения _зачем_ -- комис всеравно с арендователя берется...

остался без изменений :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:25

  _hunter написав:
  UA написав:
  _hunter написав:Хозяину эти лишние телодвижения _зачем_ -- комис всеравно с арендователя берется...

Чем больше таких арендодателей, тем выше моя конкурентоспособность и рентабельность.

Рад за ваши конкурентоспособность и рентабельность, но вопрос
  _hunter написав:Хозяину эти лишние телодвижения _зачем_ -- комис всеравно с арендователя берется...

остался без изменений :lol:

Мене нравятся ваши убеждения
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 22:45

У яких регіонах України зараз найвигідніше орендувати житло https://www.unian.ua/economics/other/zo ... 26088.html
"Київ за співвідношенням ціни і безпеки наразі є одним із найзручніших для оренди житла. Сьогодні вартість оренди недорогого житла вже потроху повертається на довоєнний рівень. Недороге житло вже доходить до тих цін в гривневому вираженні, які були станом на лютий. Що стосується дорожчого сегмента, там падіння його вартості спостерігається навіть в 2-3 рази, тому що клієнтів майже нема". За нинішніх умов цегляний теплий і затишний хрущик з ремонтом біля літери "М" має суттєву перевагу перед вражаючими своєю красою, вишуканістю і зручністю життя максовими "квіточками". Ціна тепер є визначальним чинником. Максе, мої найщиріші співчуття !!!
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  _hunter написав:Хозяину эти лишние телодвижения _зачем_ -- комис всеравно с арендователя берется...

Речь идет не о том, что нужно обязательно сдать напрямую. Придут с агентом, ради бога, владельцу только лучше в силу причин, которые написали выше.

Вы сдаете за 11 то, что конкуренты через агентов пытаются сдать за 10. Даете рекламу напрямую, платите за нее. Скорей всего у вас снимут напрямую, потому что арендатору это психологически проще, чем снимать за 10 и отдавать 5 агенту. Человеку с агентом выгодней снять агентскую за 10 + 5, чем вашу за 11 + 5.

Это в теории. На практике часто агент арендатора не заинтересован вести человека на объект за 10 от другого агента, потому что там придется делиться. Он будет водить по вариантам от собственников за 11 чтобы положить комиссию себе в карман целиком.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:17

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:У каждого дода своя метода.
Я комиссию рыла просто ложу себе в карман. В смысле сдаю немного дороже конкурентов.

Я это воспринимаю по-другому. Те, кто сдает через агента, на самом деле сами ему платят из своего кармана.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:24

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным

Тут как в известном фильме. Вам шашечки, или ехать. Если видно, что сдает явно собственник, то риски минимальны. С ним можно поговорить лично через мессенджер, скинуть на карту Привата на фамилию собственника некоторую сумму, напрмер 8,32 и пусть человек в мессенджере онлайн посмотрит и скажет, что ему пришло 8,32. Можно придумать как проверить, что имеешь дело с владельцем, а дальше можно и без формального договора. Все равно мало кто потом с ним по судам ходит...
Если арендатор боится, он может предложить поделить залог на две части и отдать половину вместе с оплатой за второй месяц.
Я бы снял такой вариант, если он дешевле рынка.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:25

  Vlad442 написав:
  UA написав:Договор подписанный НЕ СОБСТВЕНИКОМ квартиры является никчемным

Тут как в известном фильме. Вам шашечки, или ехать. Если видно, что сдает явно собственник, то риски минимальны. С ним можно поговорить лично через мессенджер, скинуть на карту Привата на фамилию собственника некоторую сумму, напрмер 8,32 и пусть человек в мессенджере онлайн посмотрит и скажет, что ему пришло 8,32. Можно придумать как проверить, что имеешь дело с владельцем, а дальше можно и без формального договора. Все равно мало кто потом с ним по судам ходит...
Если арендатор боится, он может предложить поделить залог на две части и отдать половину вместе с оплатой за второй месяц.
Я бы снял такой вариант, если он дешевле рынка.

Четире года жила на сьемних квартирах- всегда снимала напрямую, рука не подимается платить непонятно за что " риелтору", для меня єто, прям, принципиально. И сама виставляю свои обьяви, чтоби люди могли их увидеть и снять у меня напрямую без кровосісь- кто- хочет, естественно, ведь если чел настолько ленив( в бюджетном сегменте аренди), что приходит с риелтором, то ... зачем такой арендатор. И те, кто- снял напрямую и держаться потом за єту квартиру, т.к. не уверени, что удасться новую квартиру снять напрямую.
Wisznia2021
 
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