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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:40
Vlad442 написав:
Если арендатор боится, он может предложить поделить залог на две части и отдать половину вместе с оплатой за второй месяц.
Воспринимаю это как признак неплатёжеспособности
Вообще прекращаю переговоры после такого предложения.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 16:47
ihorkyiv написав: Wisznia2021 написав:
Четире года жила на сьемних квартирах- всегда снимала напрямую, рука не подимается платить непонятно за что " риелтору", для меня єто, прям, принципиально. И сама виставляю свои обьяви, чтоби люди могли их увидеть и снять у меня напрямую без кровосісь- кто- хочет, естественно, ведь если чел настолько ленив( в бюджетном сегменте аренди), что приходит с риелтором, то ... зачем такой арендатор.
И те, кто- снял напрямую и держаться потом за єту квартиру, т.к. не уверени, что удасться новую квартиру снять напрямую.
Перепрошую, але ТАК я давно не сміявся. Дякую, розслабили.
Иногда, дорогом сегменте время арендатора стоит дороже, чем экономия на рыле.
В таком случаи вменяемый рыл оправдан.
А в дешевом арендатор зарабатывает 5000 грн за пару часов необходимых для прозвона объявлений?
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