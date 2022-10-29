Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Wisznia2021 написав:Четире года жила на сьемних квартирах- всегда снимала напрямую, рука не подимается платить непонятно за что " риелтору", для меня єто, прям, принципиально. И сама виставляю свои обьяви, чтоби люди могли их увидеть и снять у меня напрямую без кровосісь- кто- хочет, естественно, ведь если чел настолько ленив( в бюджетном сегменте аренди), что приходит с риелтором, то ... зачем такой арендатор. И те, кто- снял напрямую и держаться потом за єту квартиру, т.к. не уверени, что удасться новую квартиру снять напрямую.
Перепрошую, але ТАК я давно не сміявся. Дякую, розслабили.
Иногда, дорогом сегменте время арендатора стоит дороже, чем экономия на рыле. В таком случаи вменяемый рыл оправдан. А в дешевом арендатор зарабатывает 5000 грн за пару часов необходимых для прозвона объявлений?
Vlad442 написав:Если арендатор боится, он может предложить поделить залог на две части и отдать половину вместе с оплатой за второй месяц.
Воспринимаю это как признак неплатёжеспособности Вообще прекращаю переговоры после такого предложения.
Не всегда. Арабы очень часто предлагают такое. Их столько раз кидали в прошлом на задаток, что они чересчур пуганные. Бывает такое, что человек просто осторожничает, нужно разбираться в каждом конкретном случае.
UA написав:Иногда, дорогом сегменте время арендатора стоит дороже, чем экономия на рыле. В таком случаи вменяемый рыл оправдан. А в дешевом арендатор зарабатывает 5000 грн за пару часов необходимых для прозвона объявлений?
К услугам агентов прибегают как правило люди неопытные. Они просто не понимают, что могут сделать это сами. Боятся.