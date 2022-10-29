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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2315231623172318
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:40

  Vlad442 написав:Если арендатор боится, он может предложить поделить залог на две части и отдать половину вместе с оплатой за второй месяц.

Воспринимаю это как признак неплатёжеспособности
Вообще прекращаю переговоры после такого предложения.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:47

  ihorkyiv написав:
  Wisznia2021 написав:Четире года жила на сьемних квартирах- всегда снимала напрямую, рука не подимается платить непонятно за что " риелтору", для меня єто, прям, принципиально. И сама виставляю свои обьяви, чтоби люди могли их увидеть и снять у меня напрямую без кровосісь- кто- хочет, естественно, ведь если чел настолько ленив( в бюджетном сегменте аренди), что приходит с риелтором, то ... зачем такой арендатор. И те, кто- снял напрямую и держаться потом за єту квартиру, т.к. не уверени, что удасться новую квартиру снять напрямую.

Перепрошую, але ТАК я давно не сміявся. Дякую, розслабили.

Иногда, дорогом сегменте время арендатора стоит дороже, чем экономия на рыле.
В таком случаи вменяемый рыл оправдан.
А в дешевом арендатор зарабатывает 5000 грн за пару часов необходимых для прозвона объявлений?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 21:02

  UA написав:
  Vlad442 написав:Если арендатор боится, он может предложить поделить залог на две части и отдать половину вместе с оплатой за второй месяц.

Воспринимаю это как признак неплатёжеспособности
Вообще прекращаю переговоры после такого предложения.

Не всегда. Арабы очень часто предлагают такое. Их столько раз кидали в прошлом на задаток, что они чересчур пуганные. Бывает такое, что человек просто осторожничает, нужно разбираться в каждом конкретном случае.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 21:06

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:Иногда, дорогом сегменте время арендатора стоит дороже, чем экономия на рыле.
В таком случаи вменяемый рыл оправдан.
А в дешевом арендатор зарабатывает 5000 грн за пару часов необходимых для прозвона объявлений?

К услугам агентов прибегают как правило люди неопытные. Они просто не понимают, что могут сделать это сами. Боятся.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 18:25

Як відреагував ринок оренди квартир у Києві на жовтневі обстріли https://hvylya.net/uk/news/261724-ukrai ... e-obstrely
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:25

  Vlad442 написав:К услугам агентов прибегают как правило люди неопытные. Они просто не понимают, что могут сделать это сами. Боятся.

Боятся не заплатить комиссию риелтору?
У риелтор в голове исключительно его комиссия, а не чья-то безопасность.
В сомнительных ситуациях рылы наоборот подтолкнут неопытного арендатора к аренде квартиры.
Поскорее взять комиссию и побежать дальше. Что там с арендатором происходит дальше им не интересно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:57

  UA написав:
  Vlad442 написав:К услугам агентов прибегают как правило люди неопытные. Они просто не понимают, что могут сделать это сами. Боятся.

Боятся не заплатить комиссию риелтору?
У риелтор в голове исключительно его комиссия, а не чья-то безопасность.
В сомнительных ситуациях рылы наоборот подтолкнут неопытного арендатора к аренде квартиры.
Поскорее взять комиссию и побежать дальше. Что там с арендатором происходит дальше им не интересно.

Дозвольте, Вам заперечити (як орендатор):
1) більшість пропозицій (не менше 80%-90%) доступні лише через ріелтора. Принципово шукати без ріелтора - це зменшити собі вибір в 10 разів.
2) помічено, що ціни оренди, та і купівлі, у ріелторів більш приземлені, ніж у власників. Ріелтори зацікавлені здати квартиру за один підхід. Тому все простіше і комфортніше і для орендатора.
3) виходячи з п.1 орендодавець має свого постійного ріелтора, а ріелтор в свою чергу певним чином ручається за адекватність орендодавця. При цьому ріелтора легше "пробити", тому ймовірність афер в рази менша.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:59

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

на жаль наявність ріелтора не гарантує адекватності орендарів, проте в будь-якому випадку підвищую на це шанси
adeges
 
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