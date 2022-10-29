Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Wisznia2021 написав:Четире года жила на сьемних квартирах- всегда снимала напрямую, рука не подимается платить непонятно за что " риелтору", для меня єто, прям, принципиально. И сама виставляю свои обьяви, чтоби люди могли их увидеть и снять у меня напрямую без кровосісь- кто- хочет, естественно, ведь если чел настолько ленив( в бюджетном сегменте аренди), что приходит с риелтором, то ... зачем такой арендатор. И те, кто- снял напрямую и держаться потом за єту квартиру, т.к. не уверени, что удасться новую квартиру снять напрямую.
Перепрошую, але ТАК я давно не сміявся. Дякую, розслабили.
Иногда, дорогом сегменте время арендатора стоит дороже, чем экономия на рыле. В таком случаи вменяемый рыл оправдан. А в дешевом арендатор зарабатывает 5000 грн за пару часов необходимых для прозвона объявлений?
Vlad442 написав:Если арендатор боится, он может предложить поделить залог на две части и отдать половину вместе с оплатой за второй месяц.
Воспринимаю это как признак неплатёжеспособности Вообще прекращаю переговоры после такого предложения.
Не всегда. Арабы очень часто предлагают такое. Их столько раз кидали в прошлом на задаток, что они чересчур пуганные. Бывает такое, что человек просто осторожничает, нужно разбираться в каждом конкретном случае.
UA написав:Иногда, дорогом сегменте время арендатора стоит дороже, чем экономия на рыле. В таком случаи вменяемый рыл оправдан. А в дешевом арендатор зарабатывает 5000 грн за пару часов необходимых для прозвона объявлений?
К услугам агентов прибегают как правило люди неопытные. Они просто не понимают, что могут сделать это сами. Боятся.
Vlad442 написав:К услугам агентов прибегают как правило люди неопытные. Они просто не понимают, что могут сделать это сами. Боятся.
Боятся не заплатить комиссию риелтору? У риелтор в голове исключительно его комиссия, а не чья-то безопасность. В сомнительных ситуациях рылы наоборот подтолкнут неопытного арендатора к аренде квартиры. Поскорее взять комиссию и побежать дальше. Что там с арендатором происходит дальше им не интересно.
Vlad442 написав:К услугам агентов прибегают как правило люди неопытные. Они просто не понимают, что могут сделать это сами. Боятся.
Боятся не заплатить комиссию риелтору? У риелтор в голове исключительно его комиссия, а не чья-то безопасность. В сомнительных ситуациях рылы наоборот подтолкнут неопытного арендатора к аренде квартиры. Поскорее взять комиссию и побежать дальше. Что там с арендатором происходит дальше им не интересно.
Дозвольте, Вам заперечити (як орендатор): 1) більшість пропозицій (не менше 80%-90%) доступні лише через ріелтора. Принципово шукати без ріелтора - це зменшити собі вибір в 10 разів. 2) помічено, що ціни оренди, та і купівлі, у ріелторів більш приземлені, ніж у власників. Ріелтори зацікавлені здати квартиру за один підхід. Тому все простіше і комфортніше і для орендатора. 3) виходячи з п.1 орендодавець має свого постійного ріелтора, а ріелтор в свою чергу певним чином ручається за адекватність орендодавця. При цьому ріелтора легше "пробити", тому ймовірність афер в рази менша.
UA написав:Боятся не заплатить комиссию риелтору? У риелтор в голове исключительно его комиссия, а не чья-то безопасность. В сомнительных ситуациях рылы наоборот подтолкнут неопытного арендатора к аренде квартиры. Поскорее взять комиссию и побежать дальше. Что там с арендатором происходит дальше им не интересно.
Дозвольте, Вам заперечити (як орендатор): 1) більшість пропозицій (не менше 80%-90%) доступні лише через ріелтора. Принципово шукати без ріелтора - це зменшити собі вибір в 10 разів. 2) помічено, що ціни оренди, та і купівлі, у ріелторів більш приземлені, ніж у власників. Ріелтори зацікавлені здати квартиру за один підхід. Тому все простіше і комфортніше і для орендатора. 3) виходячи з п.1 орендодавець має свого постійного ріелтора, а ріелтор в свою чергу певним чином ручається за адекватність орендодавця. При цьому ріелтора легше "пробити", тому ймовірність афер в рази менша.
Меня как не ленивого арендодателя более чем устраивает описанная вами ситуация на рынке аренды. Поставил цену на 5-10% выше конкурентов, но без комиссии. Быстрее снимут меня, чем конкурента с рыловской комиссией.
Что даст пробивка риелтора? Говорить он може что угодно, но большинстве случаев он хозяина видит в первый или второй раз.
Рыло откажется от своей комиссии если хозяин не предоставит вытяг с мокрой печатью нотариуса. Или сам пробьет квартиру в электронном реестре? (было доступно всем желающим до войны) Пойдет по соседям спрашивать действительно ли это хозяин? (самый надежный на сегодня метод) Ни разу такого не видел.