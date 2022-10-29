Додано: Пон 31 жов, 2022 03:43

UA написав: ScaryBee написав: UA написав: Боятся не заплатить комиссию риелтору?

У риелтор в голове исключительно его комиссия, а не чья-то безопасность.

В сомнительных ситуациях рылы наоборот подтолкнут неопытного арендатора к аренде квартиры.

Поскорее взять комиссию и побежать дальше. Что там с арендатором происходит дальше им не интересно. Боятся не заплатить комиссию риелтору?У риелтор в голове исключительно его комиссия, а не чья-то безопасность.В сомнительных ситуациях рылы наоборот подтолкнут неопытного арендатора к аренде квартиры.Поскорее взять комиссию и побежать дальше. Что там с арендатором происходит дальше им не интересно.

Дозвольте, Вам заперечити (як орендатор):

1) більшість пропозицій (не менше 80%-90%) доступні лише через ріелтора. Принципово шукати без ріелтора - це зменшити собі вибір в 10 разів.

2) помічено, що ціни оренди, та і купівлі, у ріелторів більш приземлені, ніж у власників. Ріелтори зацікавлені здати квартиру за один підхід. Тому все простіше і комфортніше і для орендатора.

3) виходячи з п.1 орендодавець має свого постійного ріелтора, а ріелтор в свою чергу певним чином ручається за адекватність орендодавця. При цьому ріелтора легше "пробити", тому ймовірність афер в рази менша. Дозвольте, Вам заперечити (як орендатор):1) більшість пропозицій (не менше 80%-90%) доступні лише через ріелтора. Принципово шукати без ріелтора - це зменшити собі вибір в 10 разів.2) помічено, що ціни оренди, та і купівлі, у ріелторів більш приземлені, ніж у власників. Ріелтори зацікавлені здати квартиру за один підхід. Тому все простіше і комфортніше і для орендатора.3) виходячи з п.1 орендодавець має свого постійного ріелтора, а ріелтор в свою чергу певним чином ручається за адекватність орендодавця. При цьому ріелтора легше "пробити", тому ймовірність афер в рази менша.

Меня как не ленивого арендодателя более чем устраивает описанная вами ситуация на рынке аренды.

Поставил цену на 5-10% выше конкурентов, но без комиссии.

Быстрее снимут меня, чем конкурента с рыловской комиссией.



Что даст пробивка риелтора?

Говорить он може что угодно, но большинстве случаев он хозяина видит в первый или второй раз.



Рыло откажется от своей комиссии если хозяин не предоставит вытяг с мокрой печатью нотариуса.

Или сам пробьет квартиру в электронном реестре? (было доступно всем желающим до войны)

Пойдет по соседям спрашивать действительно ли это хозяин? (самый надежный на сегодня метод)

Ни разу такого не видел. Меня как не ленивого арендодателя более чем устраивает описанная вами ситуация на рынке аренды.Поставил цену на 5-10% выше конкурентов, но без комиссии.Быстрее снимут меня, чем конкурента с рыловской комиссией.Что даст пробивка риелтора?Говорить он може что угодно, но большинстве случаев он хозяина видит в первый или второй раз.Рыло откажется от своей комиссии если хозяин не предоставит вытяг с мокрой печатью нотариуса.Или сам пробьет квартиру в электронном реестре? (было доступно всем желающим до войны)Пойдет по соседям спрашивать действительно ли это хозяин? (самый надежный на сегодня метод)Ни разу такого не видел.

Смотрите, мы уже обсуждали не раз это с Владом, если даже я, сдавая через риелтора, сдам на сколько-то там дешевле, чем Вы, то уже через полгода подниму до рыночного уровня. Воспоминание-же об уплаченной комиссии не будет стимулировать арендатора искать что-то еще и платить снова риелтору.Для меня это плюс в случае, если меня полностью устраивает арендатор. От тех, кто меня не устраивает, я освобождаюсь сам. К сожалению, последние годы (ковид, война) приходится ценить качественных арендаторов.Ну и уже много лет работаю с одним и тем-же риелтором, он-же юрист, специализирующийся на недвижимости. В том числе работает в судах. Несколько раз очень помог в непростых ситуациях, связанных с отстаиванием прав собственности. Конечно, это не то, что 90% риелторов на рынке.