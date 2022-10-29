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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 жов, 2022 03:43
UA написав: ScaryBee написав: UA написав:
Боятся не заплатить комиссию риелтору?
У риелтор в голове исключительно его комиссия, а не чья-то безопасность.
В сомнительных ситуациях рылы наоборот подтолкнут неопытного арендатора к аренде квартиры.
Поскорее взять комиссию и побежать дальше. Что там с арендатором происходит дальше им не интересно.
Дозвольте, Вам заперечити (як орендатор):
1) більшість пропозицій (не менше 80%-90%) доступні лише через ріелтора. Принципово шукати без ріелтора - це зменшити собі вибір в 10 разів.
2) помічено, що ціни оренди, та і купівлі, у ріелторів більш приземлені, ніж у власників. Ріелтори зацікавлені здати квартиру за один підхід. Тому все простіше і комфортніше і для орендатора.
3) виходячи з п.1 орендодавець має свого постійного ріелтора, а ріелтор в свою чергу певним чином ручається за адекватність орендодавця. При цьому ріелтора легше "пробити", тому ймовірність афер в рази менша.
Меня как не ленивого арендодателя более чем устраивает описанная вами ситуация на рынке аренды.
Поставил цену на 5-10% выше конкурентов, но без комиссии.
Быстрее снимут меня, чем конкурента с рыловской комиссией.
Что даст пробивка риелтора?
Говорить он може что угодно, но большинстве случаев он хозяина видит в первый или второй раз.
Рыло откажется от своей комиссии если хозяин не предоставит вытяг с мокрой печатью нотариуса.
Или сам пробьет квартиру в электронном реестре? (было доступно всем желающим до войны)
Пойдет по соседям спрашивать действительно ли это хозяин? (самый надежный на сегодня метод)
Ни разу такого не видел.
Смотрите, мы уже обсуждали не раз это с Владом, если даже я, сдавая через риелтора, сдам на сколько-то там дешевле, чем Вы, то уже через полгода подниму до рыночного уровня. Воспоминание-же об уплаченной комиссии не будет стимулировать арендатора искать что-то еще и платить снова риелтору.
Для меня это плюс в случае, если меня полностью устраивает арендатор. От тех, кто меня не устраивает, я освобождаюсь сам. К сожалению, последние годы (ковид, война) приходится ценить качественных арендаторов.
Ну и уже много лет работаю с одним и тем-же риелтором, он-же юрист, специализирующийся на недвижимости. В том числе работает в судах. Несколько раз очень помог в непростых ситуациях, связанных с отстаиванием прав собственности. Конечно, это не то, что 90% риелторов на рынке.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 06:28
rjkz написав:
Смотрите, мы уже обсуждали не раз это с Владом, если даже я, сдавая через риелтора, сдам на сколько-то там дешевле, чем Вы, то уже через полгода подниму до рыночного уровня. Воспоминание-же об уплаченной комиссии не будет стимулировать арендатора искать что-то еще и платить снова риелтору.
Для меня это плюс в случае, если меня полностью устраивает арендатор. От тех, кто меня не устраивает, я освобождаюсь сам. К сожалению, последние годы (ковид, война) приходится ценить качественных арендаторов.
Ну и уже много лет работаю с одним и тем-же риелтором, он-же юрист, специализирующийся на недвижимости. В том числе работает в судах. Несколько раз очень помог в непростых ситуациях, связанных с отстаиванием прав собственности
. Конечно, это не то, что 90% риелторов на рынке.
Можете поподробнее про кейсы ? Обычно бы при покупке тщательно проверяються все документы, не должно возникать всяких ЧП.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 07:50
Хомякоид, ЛС.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:39
UA написав:
Поставил цену на 5-10% выше конкурентов, но без комиссии.
Быстрее снимут меня, чем конкурента с рыловской комиссией.
самовпенено, але нехай, якщо вам все вдається. Я б говорила про різницю в 10-15%. В будь-якому разі за пів року вона добре окуповується.
UA написав:
Что даст пробивка риелтора?
Говорить он може что угодно, но большинстве случаев он хозяина видит в первый или второй раз.
ні, в більшості випадків вони тісно працюють.
rjkz написав:
Смотрите, мы уже обсуждали не раз это с Владом, если даже я, сдавая через риелтора, сдам на сколько-то там дешевле, чем Вы, то уже через полгода подниму до рыночного уровня. Воспоминание-же об уплаченной комиссии не будет стимулировать арендатора искать что-то еще и платить снова риелтору.
Для меня это плюс в случае, если меня полностью устраивает арендатор.
орендатор хвилюється за свою комісію лише першого місяця (щоб його не кинули).
Хто вам дасть підняти через півроку?
2 тижні вашої майбутньої експозиції дорівнюють комісії орендатора. А далі знову будете грати в рулетку по пошуку гарного орендатора.
Востаннє редагувалось ScaryBee
в Пон 31 жов, 2022 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:44
UA написав:
Боятся не заплатить комиссию риелтору?
У риелтор в голове исключительно его комиссия, а не чья-то безопасность.
В сомнительных ситуациях рылы наоборот подтолкнут неопытного арендатора к аренде квартиры.
Поскорее взять комиссию и побежать дальше. Что там с арендатором происходит дальше им не интересно.
Це ми знаємо. Орендатори ні.
ScaryBee написав:
Дозвольте, Вам заперечити (як орендатор):
1) більшість пропозицій (не менше 80%-90%) доступні лише через ріелтора. Принципово шукати без ріелтора - це зменшити собі вибір в 10 разів.
2) помічено, що ціни оренди, та і купівлі, у ріелторів більш приземлені, ніж у власників. Ріелтори зацікавлені здати квартиру за один підхід. Тому все простіше і комфортніше і для орендатора.
3) виходячи з п.1 орендодавець має свого постійного ріелтора, а ріелтор в свою чергу певним чином ручається за адекватність орендодавця. При цьому ріелтора легше "пробити", тому ймовірність афер в рази менша.
1 Це так. Коли син шукав квартиру в оренду, я йому сказав, щоб не відкидав ріелторів, бо через них здають зашугані орендодавці з низькими цінами. Коли знайшли таку пропозицію, вам пощастило, але більшість агентів переробляють варіанти від власників, яки можна знайти самої.
2 Ціни меньше на заманухах, реальні варіанти не дуже дешевше, але й ви ж платите ріелтору, тобто зняти напряму зазвичай вигідніше.
3 На ринку оренди не так багато афер. Ви сами можете перевірити розмовляєте ви з властником, чи ні. Буває так, що ріелтор бачить орендодавця перший раз, як і ви.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:49
rjkz написав:
Смотрите, мы уже обсуждали не раз это с Владом, если даже я, сдавая через риелтора, сдам на сколько-то там дешевле, чем Вы, то уже через полгода подниму до рыночного уровня. Воспоминание-же об уплаченной комиссии не будет стимулировать арендатора искать что-то еще и платить снова риелтору.
Для меня это плюс в случае, если меня полностью устраивает арендатор. От тех, кто меня не устраивает, я освобождаюсь сам. К сожалению, последние годы (ковид, война) приходится ценить качественных арендаторов.
Так то так, але це було, коли був ринок орендодавця. Зараз я здаю за 3 дні, а такі само варіанти через ріелторів висять по 3 тиждні, або більше.
Коли ви звертаєтесь до ріелтора, то саме ви йому платите. Втраченими грошам, та головне своїм часом.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 13:05
Vlad442 написав:
На ринку оренди не так багато афер. Ви сами можете перевірити розмовляєте ви з власником, чи ні. Буває так, що ріелтор бачить орендодавця перший ра
Так!
Зараз багато хто здає свої квартири в оренду, із-за кордону.
Спілкуються з ріелтором та квартирантом по Вайберу чи Скайпу.
Скарг я не чув, тобто все норм.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 13:10
Vlad442 написав:
2 Ціни меньше на заманухах, реальні варіанти не дуже дешевше, але й ви ж платите ріелтору, тобто зняти напряму зазвичай вигідніше.
я навіть не можу пригадати чи були в мене заманухи. Можливо, поодинокі випадки, коли квартира вже здана, і ріелтор невпевненно намагається щось ще запропонувати, бо бачить же ж 50% гарячий пиріжок. Але то скоріше чи заради ввічливості, чи спробувати не втратити шанс.
Крім того ж на олх є скарги на недійсні оголошення, тому масово заманух не видно. Можливо якийсь студент з'являється, намагається цим займатися, але через 2 тижні розуміє, що воно не працює і зникає.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 13:13
Frant написав: Vlad442 написав:
На ринку оренди не так багато афер. Ви сами можете перевірити розмовляєте ви з власником, чи ні. Буває так, що ріелтор бачить орендодавця перший ра
Так!
Зараз багато хто здає свої квартири в оренду, із-за кордону.
Спілкуються з ріелтором та квартирантом по Вайберу чи Скайпу.
Скарг я не чув, тобто все норм.
В мене і до війни було 2/4 зйомів не у власника і при відсутності нормального ланцюга довірчих документів. Тому там і ціна приємніша і доречно ріелтора пробити.
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