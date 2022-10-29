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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2317231823192320
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:39

  ScaryBee написав:
  UA написав:Поставил цену на 5-10% выше конкурентов, но без комиссии.
Быстрее снимут меня, чем конкурента с рыловской комиссией.

самовпенено, але нехай, якщо вам все вдається. Я б говорила про різницю в 10-15%. В будь-якому разі за пів року вона добре окуповується.
  UA написав:Что даст пробивка риелтора?
Говорить он може что угодно, но большинстве случаев он хозяина видит в первый или второй раз.
ні, в більшості випадків вони тісно працюють.
  rjkz написав:Смотрите, мы уже обсуждали не раз это с Владом, если даже я, сдавая через риелтора, сдам на сколько-то там дешевле, чем Вы, то уже через полгода подниму до рыночного уровня. Воспоминание-же об уплаченной комиссии не будет стимулировать арендатора искать что-то еще и платить снова риелтору.
Для меня это плюс в случае, если меня полностью устраивает арендатор.

орендатор хвилюється за свою комісію лише першого місяця (щоб його не кинули).
Хто вам дасть підняти через півроку? :lol:
2 тижні вашої майбутньої експозиції дорівнюють комісії орендатора. А далі знову будете грати в рулетку по пошуку гарного орендатора.


Нет, арендатор, который берет с риелтором, помнит, что в следующий раз ему тоже надо будет заплатить. Поверте, те арендаторы, которые меня устраивают, живут долго.
Рыночную цену до ковида я устанавливал после окончания действия полугодичного договора. Потом корректировал раз в год, если рост цен был существенный, но если это была незначительная сумма, то не парился. По одной из квартир последняя смена арендатора была в "яме" 2015 года, после этого цену поднял на примерно 50%, потом был момент, когда договорились, что цена останется прежней, но они проводят весь текущий ремонт и замену техники/мебели, которая потом остается в квартире. Их это более чем устроило ибо много чего уже "устало".
Ну, а потом ковид, война. В отличии от другой квартиры, они не съехали во время ковида и не требовали скидку. А по второй квартире в ковид арендатор свалила и сдать удалось за минус почти 30%. Зато сейчас это суперцена и человек живет хоть и заикнулся о снижении, но был отказ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:51

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Смотрите, мы уже обсуждали не раз это с Владом, если даже я, сдавая через риелтора, сдам на сколько-то там дешевле, чем Вы, то уже через полгода подниму до рыночного уровня. Воспоминание-же об уплаченной комиссии не будет стимулировать арендатора искать что-то еще и платить снова риелтору.
Для меня это плюс в случае, если меня полностью устраивает арендатор. От тех, кто меня не устраивает, я освобождаюсь сам. К сожалению, последние годы (ковид, война) приходится ценить качественных арендаторов.

Так то так, але це було, коли був ринок орендодавця. Зараз я здаю за 3 дні, а такі само варіанти через ріелторів висять по 3 тиждні, або більше.
Коли ви звертаєтесь до ріелтора, то саме ви йому платите. Втраченими грошам, та головне своїм часом.


Влад, при всем уважении к Вам, у нас несколько разный подход к аренде.
Вы ведете это как бизнес, для меня ВСЕГДА это был пассивный доход.
Считайте меня ленивым лендлордом.
Я больше скажу. Я по своему желанию еше и к комиссии, уплаченной арендаторам, доплачивал своему риелтору, чтобы у него был стимул не только выбирать лучших из лучших арендаторов, но и ездить показывать не один и не 2 раза.
Это время, это работа и это расходы на тот-же бенз.
Но я имею хороший результат и минимум простоя в горизонте нескольких лет, а не выгоняю каждый год некачественного арендатора, привожу квартиру в порядок с тем, чтобы искать нового. Такое тоже проходили.
Мой подход тем более актуален для того, чтобы удержать лояльного арендатора в непростые времена.
Ну и все таки, еще раз, я не рассматриваю это как бизнес.
Для бизнеса я-бы пробовал другой формат, нежели покупать квартиры под долгосрочную аренду.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:57

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  rjkz написав:Поверте, те арендаторы, которые меня устраивают, живут долго.

Оце я розумію - суворі часи, суворі орендодавці
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:01

  Faceless написав:
  rjkz написав:Поверте, те арендаторы, которые меня устраивают, живут долго.

Оце я розумію - суворі часи, суворі орендодавці

:lol:
rjkz
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