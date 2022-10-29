Додано: Пон 31 жов, 2022 15:39

ScaryBee написав: UA написав: Поставил цену на 5-10% выше конкурентов, но без комиссии.

Быстрее снимут меня, чем конкурента с рыловской комиссией. Поставил цену на 5-10% выше конкурентов, но без комиссии.Быстрее снимут меня, чем конкурента с рыловской комиссией.

самовпенено, але нехай, якщо вам все вдається. Я б говорила про різницю в 10-15%. В будь-якому разі за пів року вона добре окуповується.

UA написав: Что даст пробивка риелтора?

Говорить он може что угодно, но большинстве случаев он хозяина видит в первый или второй раз. Что даст пробивка риелтора?Говорить он може что угодно, но большинстве случаев он хозяина видит в первый или второй раз. ні, в більшості випадків вони тісно працюють.

rjkz написав: Смотрите, мы уже обсуждали не раз это с Владом, если даже я, сдавая через риелтора, сдам на сколько-то там дешевле, чем Вы, то уже через полгода подниму до рыночного уровня. Воспоминание-же об уплаченной комиссии не будет стимулировать арендатора искать что-то еще и платить снова риелтору.

Для меня это плюс в случае, если меня полностью устраивает арендатор. Смотрите, мы уже обсуждали не раз это с Владом, если даже я, сдавая через риелтора, сдам на сколько-то там дешевле, чем Вы, то уже через полгода подниму до рыночного уровня. Воспоминание-же об уплаченной комиссии не будет стимулировать арендатора искать что-то еще и платить снова риелтору.Для меня это плюс в случае, если меня полностью устраивает арендатор.

орендатор хвилюється за свою комісію лише першого місяця (щоб його не кинули).

Хто вам дасть підняти через півроку?

2 тижні вашої майбутньої експозиції дорівнюють комісії орендатора. А далі знову будете грати в рулетку по пошуку гарного орендатора. самовпенено, але нехай, якщо вам все вдається. Я б говорила про різницю в 10-15%. В будь-якому разі за пів року вона добре окуповується.ні, в більшості випадків вони тісно працюють.орендатор хвилюється за свою комісію лише першого місяця (щоб його не кинули).Хто вам дасть підняти через півроку?2 тижні вашої майбутньої експозиції дорівнюють комісії орендатора. А далі знову будете грати в рулетку по пошуку гарного орендатора.

Нет, арендатор, который берет с риелтором, помнит, что в следующий раз ему тоже надо будет заплатить. Поверте, те арендаторы, которые меня устраивают, живут долго.Рыночную цену до ковида я устанавливал после окончания действия полугодичного договора. Потом корректировал раз в год, если рост цен был существенный, но если это была незначительная сумма, то не парился. По одной из квартир последняя смена арендатора была в "яме" 2015 года, после этого цену поднял на примерно 50%, потом был момент, когда договорились, что цена останется прежней, но они проводят весь текущий ремонт и замену техники/мебели, которая потом остается в квартире. Их это более чем устроило ибо много чего уже "устало".Ну, а потом ковид, война. В отличии от другой квартиры, они не съехали во время ковида и не требовали скидку. А по второй квартире в ковид арендатор свалила и сдать удалось за минус почти 30%. Зато сейчас это суперцена и человек живет хоть и заикнулся о снижении, но был отказ.