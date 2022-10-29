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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:39
ScaryBee написав: UA написав:
Поставил цену на 5-10% выше конкурентов, но без комиссии.
Быстрее снимут меня, чем конкурента с рыловской комиссией.
самовпенено, але нехай, якщо вам все вдається. Я б говорила про різницю в 10-15%. В будь-якому разі за пів року вона добре окуповується.
UA написав:
Что даст пробивка риелтора?
Говорить он може что угодно, но большинстве случаев он хозяина видит в первый или второй раз.
ні, в більшості випадків вони тісно працюють.
rjkz написав:
Смотрите, мы уже обсуждали не раз это с Владом, если даже я, сдавая через риелтора, сдам на сколько-то там дешевле, чем Вы, то уже через полгода подниму до рыночного уровня. Воспоминание-же об уплаченной комиссии не будет стимулировать арендатора искать что-то еще и платить снова риелтору.
Для меня это плюс в случае, если меня полностью устраивает арендатор.
орендатор хвилюється за свою комісію лише першого місяця (щоб його не кинули).
Хто вам дасть підняти через півроку?
2 тижні вашої майбутньої експозиції дорівнюють комісії орендатора. А далі знову будете грати в рулетку по пошуку гарного орендатора.
Нет, арендатор, который берет с риелтором, помнит, что в следующий раз ему тоже надо будет заплатить. Поверте, те арендаторы, которые меня устраивают, живут долго.
Рыночную цену до ковида я устанавливал после окончания действия полугодичного договора. Потом корректировал раз в год, если рост цен был существенный, но если это была незначительная сумма, то не парился. По одной из квартир последняя смена арендатора была в "яме" 2015 года, после этого цену поднял на примерно 50%, потом был момент, когда договорились, что цена останется прежней, но они проводят весь текущий ремонт и замену техники/мебели, которая потом остается в квартире. Их это более чем устроило ибо много чего уже "устало".
Ну, а потом ковид, война. В отличии от другой квартиры, они не съехали во время ковида и не требовали скидку. А по второй квартире в ковид арендатор свалила и сдать удалось за минус почти 30%. Зато сейчас это суперцена и человек живет хоть и заикнулся о снижении, но был отказ.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:51
Vlad442 написав: rjkz написав:
Смотрите, мы уже обсуждали не раз это с Владом, если даже я, сдавая через риелтора, сдам на сколько-то там дешевле, чем Вы, то уже через полгода подниму до рыночного уровня. Воспоминание-же об уплаченной комиссии не будет стимулировать арендатора искать что-то еще и платить снова риелтору.
Для меня это плюс в случае, если меня полностью устраивает арендатор. От тех, кто меня не устраивает, я освобождаюсь сам. К сожалению, последние годы (ковид, война) приходится ценить качественных арендаторов.
Так то так, але це було, коли був ринок орендодавця. Зараз я здаю за 3 дні, а такі само варіанти через ріелторів висять по 3 тиждні, або більше.
Коли ви звертаєтесь до ріелтора, то саме ви йому платите. Втраченими грошам, та головне своїм часом.
Влад, при всем уважении к Вам, у нас несколько разный подход к аренде.
Вы ведете это как бизнес, для меня ВСЕГДА это был пассивный доход.
Считайте меня ленивым лендлордом.
Я больше скажу. Я по своему желанию еше и к комиссии, уплаченной арендаторам, доплачивал своему риелтору, чтобы у него был стимул не только выбирать лучших из лучших арендаторов, но и ездить показывать не один и не 2 раза.
Это время, это работа и это расходы на тот-же бенз.
Но я имею хороший результат и минимум простоя в горизонте нескольких лет, а не выгоняю каждый год некачественного арендатора, привожу квартиру в порядок с тем, чтобы искать нового. Такое тоже проходили.
Мой подход тем более актуален для того, чтобы удержать лояльного арендатора в непростые времена.
Ну и все таки, еще раз, я не рассматриваю это как бизнес.
Для бизнеса я-бы пробовал другой формат, нежели покупать квартиры под долгосрочную аренду.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:57
rjkz написав:
Поверте, те арендаторы, которые меня устраивают, живут долго.
Оце я розумію - суворі часи, суворі орендодавці
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:45
Faceless написав: rjkz написав:
Поверте, те арендаторы, которые меня устраивают, живут долго
.
Оце я розумію - суворі часи, суворі
орендодавці
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:17
rjkz написав:
Смотрите, мы уже обсуждали не раз это с Владом, если даже я, сдавая через риелтора, сдам на сколько-то там дешевле, чем Вы, то уже через полгода подниму до рыночного уровня. Воспоминание-же об уплаченной комиссии не будет стимулировать арендатора искать что-то еще и платить снова риелтору.
Для меня это плюс в случае, если меня полностью устраивает арендатор. От тех, кто меня не устраивает, я освобождаюсь сам. К сожалению, последние годы (ковид, война) приходится ценить качественных арендаторов.
Ну и уже много лет работаю с одним и тем-же риелтором, он-же юрист, специализирующийся на недвижимости. В том числе работает в судах. Несколько раз очень помог в непростых ситуациях, связанных с отстаиванием прав собственности. Конечно, это не то, что 90% риелторов на рынке.
Даже не знаю какими морально - волевыми качествами должен обладать риелтор, чтобы отказаться от немедленного получения комиссии.
Качество арендатора это всегда вопрос арендодателя.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:48
У меня не столь богатый опыт лендлорда как у Влада, тоже рассматриваю как и rjkz больше как пассивный доход, а не основной источник.
Скажу, что я не имею ничего против рыл. Смог рыл заработать на клиенте, при этом чтоб я не потерял в цене - он молодец. По крайней мере, ПОКА ЧТО рылы не приводили проблемных. А вот по объявлению были такие дважды. Дважды - это только те, кто жил. А еще сколько было отморозков, которых я отфильтровал при просмотре.
Фильтрация происходила не методом "ты мне не нравишься, поэтому иди гуляй", а если видел, что "клиент" мне не подходит, то при общении выдвигались мной заведомо неприемлемые условия. Например, жесткая привязка цены аренды к курсу доллара. И без оскорблений расходились.
Возможно у меня такое мнение потому, что все квартиры в эконом сегменте(не смарты на землях садовых товариществ с "пешей доступностью метро в 2,5км через бурьяны", конечно).
Поэтому я уже не раз говорил Флаю - не спеши набирать кучу самого дешевого жилья, там клиенты будут еще те кадры. Нормальных там быть по определению не может.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:10
Damien написав:
У меня не столь богатый опыт лендлорда как у Влада, тоже рассматриваю как и rjkz больше как пассивный доход, а не основной источник.
Скажу, что я не имею ничего против рыл. Смог рыл заработать на клиенте, при этом чтоб я не потерял в цене - он молодец. По крайней мере, ПОКА ЧТО рылы не приводили проблемных. А вот по объявлению были такие дважды. Дважды - это только те, кто жил. А еще сколько было отморозков, которых я отфильтровал при просмотре.
Фильтрация происходила не методом "ты мне не нравишься, поэтому иди гуляй", а если видел, что "клиент" мне не подходит, то при общении выдвигались мной заведомо неприемлемые условия. Например, жесткая привязка цены аренды к курсу доллара. И без оскорблений расходились.
Возможно у меня такое мнение потому, что все квартиры в эконом сегменте(не смарты на землях садовых товариществ с "пешей доступностью метро в 2,5км через бурьяны", конечно).
Поэтому я уже не раз говорил Флаю - не спеши набирать кучу самого дешевого жилья, там клиенты будут еще те кадры. Нормальных там быть по определению не может.
Основна ідея була кочування між кавалірками при зміні офісу.
Оренда очікувалася, як побочний ефект (можливо аж на пенсії, так як поки що активна діяльність дає більший вихлоп на годину часу, чи би давав "пасивний" дохід з оренди). І третє, то диверсифікація активів - не всі яйця в одну корзину...
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