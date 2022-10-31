Додано: Пон 31 жов, 2022 22:48

У меня не столь богатый опыт лендлорда как у Влада, тоже рассматриваю как и rjkz больше как пассивный доход, а не основной источник.

Скажу, что я не имею ничего против рыл. Смог рыл заработать на клиенте, при этом чтоб я не потерял в цене - он молодец. По крайней мере, ПОКА ЧТО рылы не приводили проблемных. А вот по объявлению были такие дважды. Дважды - это только те, кто жил. А еще сколько было отморозков, которых я отфильтровал при просмотре.

Фильтрация происходила не методом "ты мне не нравишься, поэтому иди гуляй", а если видел, что "клиент" мне не подходит, то при общении выдвигались мной заведомо неприемлемые условия. Например, жесткая привязка цены аренды к курсу доллара. И без оскорблений расходились.

Возможно у меня такое мнение потому, что все квартиры в эконом сегменте(не смарты на землях садовых товариществ с "пешей доступностью метро в 2,5км через бурьяны", конечно).

Поэтому я уже не раз говорил Флаю - не спеши набирать кучу самого дешевого жилья, там клиенты будут еще те кадры. Нормальных там быть по определению не может.