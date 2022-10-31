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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2318231923202321
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:30

  UA написав:1. Бывает конечно что рыл берет клиента и возит его по 3-4 адресам.
Но как правило рыл и клиент в первый раз в живую встречаются под парадным.

2. Рылам достаются нежелательные категории арендаторов.
Животноводы, банабаки, курильщики ...

Вообще нужно переходить на европейскую практику.
- Справка о доходах с места работы.
- Характеристика от предыдущего арендодателя.
- Залог в размере 5 месячных арендных плат
- Ну и аренда без мебели и техники разумеется (это ж не отель)

Нежелательный контингент сам собой отсеется.

Наши сограждане пожившие в ЕС уже поняли, что лояльнее добрее украинских арендодателей в мире нет.


1. Это если риелтор представляет арендатора.
Может быть, не знаю.
2. Да, моему таких много достается, он знает, что мне они не подходят.

В США надо или показать инком за 2 последних года или стейтмент из банка за год-два.
Ну и только кухонная мебель и техника.
Недавно ездил помогал знакомому окно починить в его свежесданной студии, сняла пара из Грузии, приехали, они собирали икеевскую мебель, сами отмывали студию от предыдущих арендаторов. Кстати, по приезду я смотрел хаты - тем кто за столом, такое лучше не показывать. Когда случайно нащел через знакомых, то тоже, практически 2 дня отмывал. Понятно, что это не лухури сегмент. Не для граждан Украины он в США на первых порах.
Одну квартиру смотрел, там свежепокращенные стены (это многие компании, которые сдают в рент, по умолчанию, после съезда очередного арендатора красят стены в белый цвет. Обычно качество покраски как если в ведро с краской накидали строительного мусора и потом прямо из ведра это плеснули на стены) и кухонные шкафы (это нижние) и кабинеты (это верхние) покрашены той-же краской. Причем, подозреваю, что они там стоят с момента постройки дома (60-е,это еще считается новый дом).
Рынок арендатора, шопаделать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:35

Оказалось что две мои квартиры находятся в домах запитанных от подстанции вместе с объектами критической инфраструктуры. Отключений нет.
Какой коэффициент в ценообразовании поставить на эти квартиры?
В два раза дороже будет достаточно?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 20:59

Будни аренды
Предполагаю, что Иван пару часов поразмазывал грязь по поверхностям и назвал это действо уборкой.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-kmnat ... Q3BRk.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:24

  UA написав:Будни аренды
Предполагаю, что Иван пару часов поразмазывал грязь по поверхностям и назвал это действо уборкой.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-kmnat ... Q3BRk.html

Если он отговорил ещё квартиранта - отлично ))) Кстати, в Праге нормально обговорить договор с арендодателем и на его условиях найти нового человека и съехать не через 25 лет указанных в контракте ;)
stm
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