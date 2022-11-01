Додано: Вів 01 лис, 2022 11:30

UA написав: 1. Бывает конечно что рыл берет клиента и возит его по 3-4 адресам.

Но как правило рыл и клиент в первый раз в живую встречаются под парадным.



2. Рылам достаются нежелательные категории арендаторов.

Животноводы, банабаки, курильщики ...



Вообще нужно переходить на европейскую практику.

- Справка о доходах с места работы.

- Характеристика от предыдущего арендодателя.

- Залог в размере 5 месячных арендных плат

- Ну и аренда без мебели и техники разумеется (это ж не отель)



Нежелательный контингент сам собой отсеется.



Наши сограждане пожившие в ЕС уже поняли, что лояльнее добрее украинских арендодателей в мире нет. 1. Бывает конечно что рыл берет клиента и возит его по 3-4 адресам.Но как правило рыл и клиент в первый раз в живую встречаются под парадным.2. Рылам достаются нежелательные категории арендаторов.Животноводы, банабаки, курильщики ...Вообще нужно переходить на европейскую практику.- Справка о доходах с места работы.- Характеристика от предыдущего арендодателя.- Залог в размере 5 месячных арендных плат- Ну и аренда без мебели и техники разумеется (это ж не отель)Нежелательный контингент сам собой отсеется.Наши сограждане пожившие в ЕС уже поняли, что лояльнее добрее украинских арендодателей в мире нет.

1. Это если риелтор представляет арендатора.Может быть, не знаю.2. Да, моему таких много достается, он знает, что мне они не подходят.В США надо или показать инком за 2 последних года или стейтмент из банка за год-два.Ну и только кухонная мебель и техника.Недавно ездил помогал знакомому окно починить в его свежесданной студии, сняла пара из Грузии, приехали, они собирали икеевскую мебель, сами отмывали студию от предыдущих арендаторов. Кстати, по приезду я смотрел хаты - тем кто за столом, такое лучше не показывать. Когда случайно нащел через знакомых, то тоже, практически 2 дня отмывал. Понятно, что это не лухури сегмент. Не для граждан Украины он в США на первых порах.Одну квартиру смотрел, там свежепокращенные стены (это многие компании, которые сдают в рент, по умолчанию, после съезда очередного арендатора красят стены в белый цвет. Обычно качество покраски как если в ведро с краской накидали строительного мусора и потом прямо из ведра это плеснули на стены) и кухонные шкафы (это нижние) и кабинеты (это верхние) покрашены той-же краской. Причем, подозреваю, что они там стоят с момента постройки дома (60-е,это еще считается новый дом).Рынок арендатора, шопаделать.