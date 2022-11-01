Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:1. Бывает конечно что рыл берет клиента и возит его по 3-4 адресам. Но как правило рыл и клиент в первый раз в живую встречаются под парадным.
2. Рылам достаются нежелательные категории арендаторов. Животноводы, банабаки, курильщики ...
Вообще нужно переходить на европейскую практику. - Справка о доходах с места работы. - Характеристика от предыдущего арендодателя. - Залог в размере 5 месячных арендных плат - Ну и аренда без мебели и техники разумеется (это ж не отель)
Нежелательный контингент сам собой отсеется.
Наши сограждане пожившие в ЕС уже поняли, что лояльнее добрее украинских арендодателей в мире нет.
1. Это если риелтор представляет арендатора. Может быть, не знаю. 2. Да, моему таких много достается, он знает, что мне они не подходят.
В США надо или показать инком за 2 последних года или стейтмент из банка за год-два. Ну и только кухонная мебель и техника. Недавно ездил помогал знакомому окно починить в его свежесданной студии, сняла пара из Грузии, приехали, они собирали икеевскую мебель, сами отмывали студию от предыдущих арендаторов. Кстати, по приезду я смотрел хаты - тем кто за столом, такое лучше не показывать. Когда случайно нащел через знакомых, то тоже, практически 2 дня отмывал. Понятно, что это не лухури сегмент. Не для граждан Украины он в США на первых порах. Одну квартиру смотрел, там свежепокращенные стены (это многие компании, которые сдают в рент, по умолчанию, после съезда очередного арендатора красят стены в белый цвет. Обычно качество покраски как если в ведро с краской накидали строительного мусора и потом прямо из ведра это плеснули на стены) и кухонные шкафы (это нижние) и кабинеты (это верхние) покрашены той-же краской. Причем, подозреваю, что они там стоят с момента постройки дома (60-е,это еще считается новый дом). Рынок арендатора, шопаделать.
Оказалось что две мои квартиры находятся в домах запитанных от подстанции вместе с объектами критической инфраструктуры. Отключений нет. Какой коэффициент в ценообразовании поставить на эти квартиры? В два раза дороже будет достаточно?
UA написав:Оказалось что две мои квартиры находятся в домах запитанных от подстанции вместе с объектами критической инфраструктуры. Отключений нет. Какой коэффициент в ценообразовании поставить на эти квартиры? В два раза дороже будет достаточно?
Вы не торопитесь Вот у меня тоже подобное было. Так с этого Вс уже все перезапитали, и теперь полулицы тож... обмахивается веером по 4ч х2 в день (
Damien написав:Скажу, что я не имею ничего против рыл. Смог рыл заработать на клиенте, при этом чтоб я не потерял в цене - он молодец. По крайней мере, ПОКА ЧТО рылы не приводили проблемных. А вот по объявлению были такие дважды. Дважды - это только те, кто жил. А еще сколько было отморозков, которых я отфильтровал при просмотре.
Так я тоже ничего не имею против агентов, если они не лезут впереди меня. Не клонируют объявление, не жалуются и удаляют мое. Совершенно не против арендодателей, которые сдают через агентов. Агенты приводят более качественный контингент. Менее опытные и уверенные в себе люди, для которых переезд это дополнительные затраты. Если кто-то снимет по моей цене через агентов, я не против. Это не отменяет того, что они в 90% случаев паразиты, которые эксплуатируют фобии людей и мешают нормальному функционированию рынка. Когда агенту по-честному будет платить тот, кто заказывает его услугу, все будет отлично. Ну и жалко, конечно, людей. Которые из-за того что боятся/ленятся полистать ОЛХ переплачивают тысячи гривен.
Я отрицательно отношусь к варианту, когда арендатор сам ищет нового арендатора для пересдаче на тех же условиях.
Низкое качество нового арендатора.
Зачем это ему? Он пытается съехать ранее оговоренного срока аренды? Так владельцу это почти такой же головняк, как и когда он пересдает сам, но минимальный срок аренды тоже не просто так. Каждая смена жильцов это удар по состоянию квартиры. Квартира, в которой за 10 лет жили 2 арендатора, будет изношена значительно меньше, где жил десяток.