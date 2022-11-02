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Додано: Сер 02 лис, 2022 21:10
Прохожий написав:появилась мысль что при новом ремонте маст хэв будет скрытая емкость для воды на 0,3-0,5м3 и интегрированная в электрическую схему система БП "критической инфраструктуры" типа холодильник/роутер/пару розеток/дежурное освещение в виде места под ИБП и аккумы
что скажут эксперты?)
Не знаю, що скажуть експерти, а резервне живлення дійсно маст хев, його треба закладати відпочатку і робити спеціальну розводку в щитку, щоб можна було швидко перемкнутися на резервне.
І з інтернетом наперед продумувати варіанти, щоб забезпечити безперебійну роботу.
Щодо ємності для води не дуже ясно. Вона має бути, з одніє сторони, проточною, щоби вода там не стояла, з іншої - не залежати від тиску в водогоні. Ну і треба якийсь насос, щоби створював необхідний тиск, і можливість переключити крани на резервну ємність. Загалом, не так все просто буде
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Додано: Сер 02 лис, 2022 21:30
Прохожий написав:
появилась мысль что при новом ремонте маст хэв будет скрытая емкость для воды на 0,3-0,5м3 и интегрированная в электрическую схему система БП "критической инфраструктуры" типа холодильник/роутер/пару розеток/дежурное освещение в виде места под ИБП и аккумы
в общем бюджете ремонта это будут незначительные затраты
что скажут эксперты?)
Мысль вполне здравая.
ИБП неплохо-бы иметь в лифтах, чтобы лифт мог хотя-бы доехать до ближайщего этажа и открыть двери. А так=же сохранять освещение.
В США на этажах стоят указатели выхода с аккумуляторами и прожекторами, когда вырубается освещение МОПов, они автоматически включаются.
Учитывая, что сейчас освещение ЛЭД, то ИБП на это может хватить надолго.
С емкостью для воды сложнее.
При замерзании гарантированно порвет. Кроме того, долгостоящая вода зацветет.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 21:32
rjkz написав:ИБП неплохо-бы иметь в лифтах, чтобы лифт мог хотя-бы доехать до ближайщего этажа и открыть двери. А так=же сохранять освещение.
Це ніби за дефолтом у сучасних ліфтах - якщо зникає світло, ліфт опускається на перший поверх і відкриває двері, ну і аварійне освітлення залишається
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Додано: Сер 02 лис, 2022 21:33
Faceless написав:
Прохожий написав:появилась мысль что при новом ремонте маст хэв будет скрытая емкость для воды на 0,3-0,5м3 и интегрированная в электрическую схему система БП "критической инфраструктуры" типа холодильник/роутер/пару розеток/дежурное освещение в виде места под ИБП и аккумы
что скажут эксперты?)
Не знаю, що скажуть експерти, а резервне живлення дійсно маст хев, його треба закладати відпочатку і робити спеціальну розводку в щитку, щоб можна було швидко перемкнутися на резервне.
І з інтернетом наперед продумувати варіанти, щоб забезпечити безперебійну роботу.
Щодо ємності для води не дуже ясно. Вона має бути, з одніє сторони, проточною, щоби вода там не стояла, з іншої - не залежати від тиску в водогоні. Ну і треба якийсь насос, щоби створював необхідний тиск, і можливість переключити крани на резервну ємність. Загалом, не так все просто буде
Можно ставить ниже глубины промерзания огромную емкость, которая будет проточной, чтобы воды обновлялась и ставить повысительный насос на ИБП.
Но это очень недешевый проект.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 21:38
Faceless написав:
Прохожий написав:появилась мысль что при новом ремонте маст хэв будет скрытая емкость для воды на 0,3-0,5м3 и интегрированная в электрическую схему система БП "критической инфраструктуры" типа холодильник/роутер/пару розеток/дежурное освещение в виде места под ИБП и аккумы
что скажут эксперты?)
Не знаю, що скажуть експерти, а резервне живлення дійсно маст хев, його треба закладати відпочатку і робити спеціальну розводку в щитку, щоб можна було швидко перемкнутися на резервне.
І з інтернетом наперед продумувати варіанти, щоб забезпечити безперебійну роботу.
Щодо ємності для води не дуже ясно. Вона має бути, з одніє сторони, проточною, щоби вода там не стояла, з іншої - не залежати від тиску в водогоні. Ну і треба якийсь насос, щоби створював необхідний тиск, і можливість переключити крани на резервну ємність. Загалом, не так все просто буде
Питання збереження непроточної води - давно вирішенні.
Ємність з срібними стінками або аргентування води електролітичним способом,як на кораблях.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 22:03
rjkz написав: Faceless написав:
Прохожий написав:появилась мысль что при новом ремонте маст хэв будет скрытая емкость для воды на 0,3-0,5м3 и интегрированная в электрическую схему система БП "критической инфраструктуры" типа холодильник/роутер/пару розеток/дежурное освещение в виде места под ИБП и аккумы
что скажут эксперты?)
Не знаю, що скажуть експерти, а резервне живлення дійсно маст хев, його треба закладати відпочатку і робити спеціальну розводку в щитку, щоб можна було швидко перемкнутися на резервне.
І з інтернетом наперед продумувати варіанти, щоб забезпечити безперебійну роботу.
Щодо ємності для води не дуже ясно. Вона має бути, з одніє сторони, проточною, щоби вода там не стояла, з іншої - не залежати від тиску в водогоні. Ну і треба якийсь насос, щоби створював необхідний тиск, і можливість переключити крани на резервну ємність. Загалом, не так все просто буде
Можно ставить ниже глубины промерзания огромную емкость, которая будет проточной, чтобы воды обновлялась и ставить повысительный насос на ИБП.
Но это очень недешевый проект.
как вариант плоская емкость под потолком закрыта гк, проточная, если нет давления вода идет самотоком из емкости
нужно проконсультироваться с спецами)
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Додано: Сер 02 лис, 2022 22:11
Прохожий написав: rjkz написав: Faceless написав:
Не знаю, що скажуть експерти, а резервне живлення дійсно маст хев, його треба закладати відпочатку і робити спеціальну розводку в щитку, щоб можна було швидко перемкнутися на резервне.
І з інтернетом наперед продумувати варіанти, щоб забезпечити безперебійну роботу.
Щодо ємності для води не дуже ясно. Вона має бути, з одніє сторони, проточною, щоби вода там не стояла, з іншої - не залежати від тиску в водогоні. Ну і треба якийсь насос, щоби створював необхідний тиск, і можливість переключити крани на резервну ємність. Загалом, не так все просто буде
Можно ставить ниже глубины промерзания огромную емкость, которая будет проточной, чтобы воды обновлялась и ставить повысительный насос на ИБП.
Но это очень недешевый проект.
как вариант плоская емкость под потолком закрыта гк, проточная, если нет давления вода идет самотоком из емкости
нужно проконсультироваться с спецами)
Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою
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Додано: Сер 02 лис, 2022 22:29
Frant написав: Faceless написав:
Прохожий написав:появилась мысль что при новом ремонте маст хэв будет скрытая емкость для воды на 0,3-0,5м3 и интегрированная в электрическую схему система БП "критической инфраструктуры" типа холодильник/роутер/пару розеток/дежурное освещение в виде места под ИБП и аккумы
что скажут эксперты?)
Не знаю, що скажуть експерти, а резервне живлення дійсно маст хев, його треба закладати відпочатку і робити спеціальну розводку в щитку, щоб можна було швидко перемкнутися на резервне.
І з інтернетом наперед продумувати варіанти, щоб забезпечити безперебійну роботу.
Щодо ємності для води не дуже ясно. Вона має бути, з одніє сторони, проточною, щоби вода там не стояла, з іншої - не залежати від тиску в водогоні. Ну і треба якийсь насос, щоби створював необхідний тиск, і можливість переключити крани на резервну ємність. Загалом, не так все просто буде
Питання збереження непроточної води - давно вирішенні.
Ємність з срібними стінками або аргентування води електролітичним способом,як на кораблях.
пластикові бутилки з кокаколи і мінералки
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Додано: Сер 02 лис, 2022 22:32
rjkz написав:
Можно ставить ниже глубины промерзания огромную емкость, которая будет проточной, чтобы воды обновлялась и ставить повысительный
насос на ИБП.Но это очень недешевый проект
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это к аирмаксу)))
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Додано: Сер 02 лис, 2022 22:34
flyman написав:
пластикові бутилки з кокаколи і мінералки
пластиковая бутылка с газированной минералкой. Углекислота там как консервант.
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