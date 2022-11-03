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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2320232123222323
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 22:59

  Faceless написав:Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою

Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 23:56

  UA написав:
  Faceless написав:Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою

Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.


В США когда-то такое проходили, была мода на бункеры.
Это в и при частных домах. В высотках ставили огромные резервуары на крышах.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:03

  Amethyst написав:
  UA написав:Оказалось что две мои квартиры находятся в домах запитанных от подстанции вместе с объектами критической инфраструктуры. Отключений нет.
Какой коэффициент в ценообразовании поставить на эти квартиры?
В два раза дороже будет достаточно?

Вы не торопитесь
Вот у меня тоже подобное было.
Так с этого Вс уже все перезапитали, и теперь полулицы тож... обмахивается веером по 4ч х2 в день (

тоже 1 объект Шевч.района с Вс начал веериться,поначалу в ДТЕК даже улицу не предлагало в графиках на отключение.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:16

  rjkz написав:
  UA написав:
  Faceless написав:Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою

Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.


В США когда-то такое проходили, была мода на бункеры.
Это в и при частных домах. В высотках ставили огромные резервуары на крышах.

То лишні кошти.
Хто інвештує їх в скритні плінтуси, хто в бункери, хто в самобуд-кавалірку в Жулянах.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:19

  Прохожий написав:появилась мысль что при новом ремонте маст хэв будет скрытая емкость для воды на 0,3-0,5м3 и интегрированная в электрическую схему система БП "критической инфраструктуры" типа холодильник/роутер/пару розеток/дежурное освещение в виде места под ИБП и аккумы
в общем бюджете ремонта это будут незначительные затраты
что скажут эксперты?)

Персональну систему ПВО на даху - не думаєте поставити?
Може,краще донатити на ЗСУ, ніж маятись куйнею?
Один вже страждав, ставив скритні плінтуси і венеціанську штукатурку.
Зараз за півціни не може продати.
Frant
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  #<1 ... 2320232123222323
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