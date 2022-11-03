RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2320232123222323
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 22:59

  Faceless написав:Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою

Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.
UA
 
Повідомлень: 7304
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1675 раз.
Подякували: 2013 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 23:56

  UA написав:
  Faceless написав:Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою

Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.


В США когда-то такое проходили, была мода на бункеры.
Это в и при частных домах. В высотках ставили огромные резервуары на крышах.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13904
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7248 раз.
Подякували: 4342 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:03

  Amethyst написав:
  UA написав:Оказалось что две мои квартиры находятся в домах запитанных от подстанции вместе с объектами критической инфраструктуры. Отключений нет.
Какой коэффициент в ценообразовании поставить на эти квартиры?
В два раза дороже будет достаточно?

Вы не торопитесь
Вот у меня тоже подобное было.
Так с этого Вс уже все перезапитали, и теперь полулицы тож... обмахивается веером по 4ч х2 в день (

тоже 1 объект Шевч.района с Вс начал веериться,поначалу в ДТЕК даже улицу не предлагало в графиках на отключение.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7189
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1458 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:38

  Прохожий написав:появилась мысль что при новом ремонте маст хэв будет скрытая емкость для воды на 0,3-0,5м3 и интегрированная в электрическую схему система БП "критической инфраструктуры" типа холодильник/роутер/пару розеток/дежурное освещение в виде места под ИБП и аккумы
в общем бюджете ремонта это будут незначительные затраты
что скажут эксперты?)

І власне ПВО поставити на даху будинка? :?:

  vitaliian написав:
  flyman написав:пластикові бутилки з кокаколи і мінералки
пластиковая бутылка с газированной минералкой. Углекислота там как консервант.

Вуглекислий газ ініціює виділення соляної кислоти в шлунку. Постійне вживання напоїв з СО2 - прямий шлях до гастриту.
Прошу тебе - не пиши куйню.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23042
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 2428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:02

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Генералы всегда готовятся к прошедшей войне.
В частном доме и так есть определенная энергонезависимость - не везде хорошие коммуникации. Городить за немалые деньги нору выживальщика в городской квартире не вижу смысла. В случае большого шухера квартира станет непригодной для жизни, так какая разница через неделю, или через две.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9183
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2320232123222323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10384, 10385, 10386
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
103851 24621711
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 14:43
vitaliian
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 620, 621, 622
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6210 4628343
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 01:21
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 949, 950, 951
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9508 4603540
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лис, 2022 22:01
Львівський БатяР

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.