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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лис, 2022 22:59
Faceless написав:
Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою
Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.
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UA
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Додано: Сер 02 лис, 2022 23:56
UA написав: Faceless написав:
Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою
Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.
В США когда-то такое проходили, была мода на бункеры.
Это в и при частных домах. В высотках ставили огромные резервуары на крышах.
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rjkz
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Додано: Чет 03 лис, 2022 07:03
Amethyst написав: UA написав:
Оказалось что две мои квартиры находятся в домах запитанных от подстанции вместе с объектами критической инфраструктуры. Отключений нет.
Какой коэффициент в ценообразовании поставить на эти квартиры?
В два раза дороже будет достаточно?
Вы не торопитесь
Вот у меня тоже подобное было.
Так с этого Вс уже все перезапитали, и теперь полулицы тож... обмахивается веером по 4ч х2 в день (
тоже 1 объект Шевч.района с Вс начал веериться,поначалу в ДТЕК даже улицу не предлагало в графиках на отключение.
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Мизантрóп
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:38
Прохожий написав:
появилась мысль что при новом ремонте маст хэв будет скрытая емкость для воды на 0,3-0,5м3 и интегрированная в электрическую схему система БП "критической инфраструктуры" типа холодильник/роутер/пару розеток/дежурное освещение в виде места под ИБП и аккумы
в общем бюджете ремонта это будут незначительные затраты
что скажут эксперты?)
І власне ПВО поставити на даху будинка?
vitaliian написав: flyman написав:
пластикові бутилки з кокаколи і мінералки
пластиковая бутылка с газированной минералкой. Углекислота там как консервант.
Вуглекислий газ ініціює виділення соляної кислоти в шлунку. Постійне вживання напоїв з СО2 - прямий шлях до гастриту.
Прошу тебе - не пиши куйню.
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Frant
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Додано: Чет 03 лис, 2022 15:02
Генералы всегда готовятся к прошедшей войне.
В частном доме и так есть определенная энергонезависимость - не везде хорошие коммуникации. Городить за немалые деньги нору выживальщика в городской квартире не вижу смысла. В случае большого шухера квартира станет непригодной для жизни, так какая разница через неделю, или через две.
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Vlad442
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