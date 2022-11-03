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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лис, 2022 22:59
Faceless написав:
Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою
Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.
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UA
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Додано: Сер 02 лис, 2022 23:56
UA написав: Faceless написав:
Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою
Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.
В США когда-то такое проходили, была мода на бункеры.
Это в и при частных домах. В высотках ставили огромные резервуары на крышах.
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rjkz
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Додано: Чет 03 лис, 2022 07:03
Amethyst написав: UA написав:
Оказалось что две мои квартиры находятся в домах запитанных от подстанции вместе с объектами критической инфраструктуры. Отключений нет.
Какой коэффициент в ценообразовании поставить на эти квартиры?
В два раза дороже будет достаточно?
Вы не торопитесь
Вот у меня тоже подобное было.
Так с этого Вс уже все перезапитали, и теперь полулицы тож... обмахивается веером по 4ч х2 в день (
тоже 1 объект Шевч.района с Вс начал веериться,поначалу в ДТЕК даже улицу не предлагало в графиках на отключение.
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Мизантрóп
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Додано: Чет 03 лис, 2022 15:02
Генералы всегда готовятся к прошедшей войне.
В частном доме и так есть определенная энергонезависимость - не везде хорошие коммуникации. Городить за немалые деньги нору выживальщика в городской квартире не вижу смысла. В случае большого шухера квартира станет непригодной для жизни, так какая разница через неделю, или через две.
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Vlad442
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Додано: Чет 03 лис, 2022 15:49
UA написав: Faceless написав:
Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою
Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.
А если упадет
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vitaliian
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Додано: Чет 03 лис, 2022 15:53
Vlad442 написав:
Генералы всегда готовятся к прошедшей войне.
В частном доме и так есть определенная энергонезависимость - не везде хорошие коммуникации. Городить за немалые деньги нору выживальщика в городской квартире не вижу смысла. В случае большого шухера квартира станет непригодной для жизни, так какая разница через неделю, или через две.
Якщо у людини є лишні грошові знаки - чому би і ні?
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Frant
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Додано: Чет 03 лис, 2022 18:45
Прохожий написав:
как вариант плоская емкость под потолком закрыта гк, проточная, если нет давления вода идет самотоком из емкости
нужно проконсультироваться с спецами)
Заем под потолком?Все это давно пройдено в частных домах в те года, когда еще не было бойлеров. Делали бак из нержавейки на ножках(примерно метр от пола) литров на 300-400, через него пускали трубу с горячей водой от отопительного котла. Получался бойлер косвенного нагрева(тогда еще не было таких выражений). Когда было отключение воды , то из бака вода шла самотеком. Летом, когда отопление выключено, шла холодная, зимой горячая. Постоянно обновлялась, никакого серебра и прочего не надо.
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Damien
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Додано: Чет 03 лис, 2022 18:52
Damien написав: Прохожий написав:
как вариант плоская емкость под потолком закрыта гк, проточная, если нет давления вода идет самотоком из емкости
нужно проконсультироваться с спецами)
Заем под потолком?Все это давно пройдено в частных домах в те года, когда еще не было бойлеров. Делали бак из нержавейки на ножках(примерно метр от пола) литров на 300-400, через него пускали трубу с горячей водой от отопительного котла. Получался бойлер косвенного нагрева(тогда еще не было таких выражений). Когда было отключение воды , то из бака вода шла самотеком. Летом, когда отопление выключено, шла холодная, зимой горячая. Постоянно обновлялась, никакого серебра и прочего не надо.
Так и сейчас работают все двухконтурные котлы
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adeges
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