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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2320232123222323
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 22:59

  Faceless написав:Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою

Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 23:56

  UA написав:
  Faceless написав:Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою

Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.


В США когда-то такое проходили, была мода на бункеры.
Это в и при частных домах. В высотках ставили огромные резервуары на крышах.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:03

  Amethyst написав:
  UA написав:Оказалось что две мои квартиры находятся в домах запитанных от подстанции вместе с объектами критической инфраструктуры. Отключений нет.
Какой коэффициент в ценообразовании поставить на эти квартиры?
В два раза дороже будет достаточно?

Вы не торопитесь
Вот у меня тоже подобное было.
Так с этого Вс уже все перезапитали, и теперь полулицы тож... обмахивается веером по 4ч х2 в день (

тоже 1 объект Шевч.района с Вс начал веериться,поначалу в ДТЕК даже улицу не предлагало в графиках на отключение.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:02

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Генералы всегда готовятся к прошедшей войне.
В частном доме и так есть определенная энергонезависимость - не везде хорошие коммуникации. Городить за немалые деньги нору выживальщика в городской квартире не вижу смысла. В случае большого шухера квартира станет непригодной для жизни, так какая разница через неделю, или через две.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:49

  UA написав:
  Faceless написав:Мене б трохи напрягала байда на 300-500кг під стелею над головою

Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.

А если упадет
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:53

  Vlad442 написав:Генералы всегда готовятся к прошедшей войне.
В частном доме и так есть определенная энергонезависимость - не везде хорошие коммуникации. Городить за немалые деньги нору выживальщика в городской квартире не вижу смысла. В случае большого шухера квартира станет непригодной для жизни, так какая разница через неделю, или через две.

Якщо у людини є лишні грошові знаки - чому би і ні?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:45

  Прохожий написав:как вариант плоская емкость под потолком закрыта гк, проточная, если нет давления вода идет самотоком из емкости
нужно проконсультироваться с спецами)

Заем под потолком?Все это давно пройдено в частных домах в те года, когда еще не было бойлеров. Делали бак из нержавейки на ножках(примерно метр от пола) литров на 300-400, через него пускали трубу с горячей водой от отопительного котла. Получался бойлер косвенного нагрева(тогда еще не было таких выражений). Когда было отключение воды , то из бака вода шла самотеком. Летом, когда отопление выключено, шла холодная, зимой горячая. Постоянно обновлялась, никакого серебра и прочего не надо.
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:52

  Damien написав:
  Прохожий написав:как вариант плоская емкость под потолком закрыта гк, проточная, если нет давления вода идет самотоком из емкости
нужно проконсультироваться с спецами)

Заем под потолком?Все это давно пройдено в частных домах в те года, когда еще не было бойлеров. Делали бак из нержавейки на ножках(примерно метр от пола) литров на 300-400, через него пускали трубу с горячей водой от отопительного котла. Получался бойлер косвенного нагрева(тогда еще не было таких выражений). Когда было отключение воды , то из бака вода шла самотеком. Летом, когда отопление выключено, шла холодная, зимой горячая. Постоянно обновлялась, никакого серебра и прочего не надо.


Так и сейчас работают все двухконтурные котлы
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:58

  vitaliian написав:
  UA написав:Нормальный звукоизоляционный потолок в 20 метровой комнате весит около 800 кг
И ничего людей не напрягает.
Наоборот, потом квартиры без подобных конструкций не признают пригодными для жизни.

А если упадет

Если такой потолок делала сельская бригада халтурщиков, с креплением пластиковыми дюбелями, то обязательно упадет.
UA
 
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