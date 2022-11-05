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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 лис, 2022 21:06
rjkz написав:
Мне все-таки кажется, чем городить такое под потолком, проще резервуар вкопать ниже глубины промерзания в подвале, подключить повысительный насос и ИБП
.
В том доме, где я сейчас живу, танк для ойла (что-то между солярой и мазутом), который используется для отопления, около 10 тысяч галлонов (около 37 тысяч литров). В Украине не надо отапливать ойлом, но в подвале такое можно поставить. У нас это танк стоит на площади примерно 25-30 метров. То есть, найти помещение в подвале не проблема. Немного помудохаться надо, чтобы его туда впихнуть. "Дешево, надежно и практично"
(с).
Если в доме есть паркинг, то это намного проще. И в этом случае, он будет по-настоящему убежищем. И электричество и вода.
думаю вам с вашим то опытом просчитать "на коленке" бюджет такого проекта не проблема)
так сколько?)
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:30
rjkz написав:
Мне все-таки кажется, чем городить такое под потолком, проще резервуар вкопать ниже глубины промерзания в подвале, подключить повысительный насос и ИБП.
Технически это проще, чем городить берлогу в каждой отдельной квартире, но как с любым колхозом возникает вопрос, как это все делить на всех? Кто-то включит 5 обогревателей чтобы ходить в трусах и будет каждый день принимать ванну, кто-то сознательный будет только чайник набирать и греться электропростынью.
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