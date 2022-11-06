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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2321232223232324
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:06

  rjkz написав:Мне все-таки кажется, чем городить такое под потолком, проще резервуар вкопать ниже глубины промерзания в подвале, подключить повысительный насос и ИБП.
В том доме, где я сейчас живу, танк для ойла (что-то между солярой и мазутом), который используется для отопления, около 10 тысяч галлонов (около 37 тысяч литров). В Украине не надо отапливать ойлом, но в подвале такое можно поставить. У нас это танк стоит на площади примерно 25-30 метров. То есть, найти помещение в подвале не проблема. Немного помудохаться надо, чтобы его туда впихнуть. "Дешево, надежно и практично" (с).
Если в доме есть паркинг, то это намного проще. И в этом случае, он будет по-настоящему убежищем. И электричество и вода.

думаю вам с вашим то опытом просчитать "на коленке" бюджет такого проекта не проблема)
так сколько?)
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 22:30

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  rjkz написав:Мне все-таки кажется, чем городить такое под потолком, проще резервуар вкопать ниже глубины промерзания в подвале, подключить повысительный насос и ИБП.

Технически это проще, чем городить берлогу в каждой отдельной квартире, но как с любым колхозом возникает вопрос, как это все делить на всех? Кто-то включит 5 обогревателей чтобы ходить в трусах и будет каждый день принимать ванну, кто-то сознательный будет только чайник набирать и греться электропростынью.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 01:01

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Мне все-таки кажется, чем городить такое под потолком, проще резервуар вкопать ниже глубины промерзания в подвале, подключить повысительный насос и ИБП.
В том доме, где я сейчас живу, танк для ойла (что-то между солярой и мазутом), который используется для отопления, около 10 тысяч галлонов (около 37 тысяч литров). В Украине не надо отапливать ойлом, но в подвале такое можно поставить. У нас это танк стоит на площади примерно 25-30 метров. То есть, найти помещение в подвале не проблема. Немного помудохаться надо, чтобы его туда впихнуть. "Дешево, надежно и практично" (с).
Если в доме есть паркинг, то это намного проще. И в этом случае, он будет по-настоящему убежищем. И электричество и вода.

думаю вам с вашим то опытом просчитать "на коленке" бюджет такого проекта не проблема)
так сколько?)


Да, почти подловили.
Я чуть ранее писал, что это недешевый проект, но тут Вы предложили запихнуть резервуар по потолок. В каждой квартире?
Если да, то даже на коленке не надо считать, что один общий резервуар и ИБП будет дешевле чем на каждую квартиру городить подвесные резервуары.
Для меня по крайней мере это очевидно. Если Вам нет, то прикидывайте на своей коленке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 01:13

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Мне все-таки кажется, чем городить такое под потолком, проще резервуар вкопать ниже глубины промерзания в подвале, подключить повысительный насос и ИБП.

Технически это проще, чем городить берлогу в каждой отдельной квартире, но как с любым колхозом возникает вопрос, как это все делить на всех? Кто-то включит 5 обогревателей чтобы ходить в трусах и будет каждый день принимать ванну, кто-то сознательный будет только чайник набирать и греться электропростынью.


Не-не.
Ни одного ИБП не хватит, чтобы такое сотворить.
ИБП на насосы в подвале и отдельно ИБП к двигателям лифтов и освешение выходов. все. Каждый у себя в квартире ИБП ставит или не ставит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:01

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  rjkz написав:Не-не.
Ни одного ИБП не хватит, чтобы такое сотворить.
ИБП на насосы в подвале и отдельно ИБП к двигателям лифтов и освешение выходов. все. Каждый у себя в квартире ИБП ставит или не ставит.

Хорошо, с электричеством понятно, что делать систему на весь дом не получится, так что пусть каждый ставит на балконе свой генератор и смотрит ночью фильмы, пока соседи будут пытаться заснуть под стрекот дешевого генератора.
Как делить воду из резервуара? Как ограничить потребление? Поставить в подвале кран чтобы страждущие ходили с ведрами? Тогда не нужен мощный насос. Можно сделать проще - скидываться и подгонять водовозку.
Можно даже не скидываться, город будет бесплатно подгонять в случае коммунальной катастрофы, как в Харькове во время аварии на очистных сооружениях в 95 году.

Еще по генератору для лифтов тоже есть вопрос. Все ли жильцы так радостно его оплатят? Думаю, что жители до 5-7 этажа скажут "зачем нам нужно, походим, война не вечная". В хрущевках люди всю жизнь без лифтов живут.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 01:27

1. Есть дома где не отключают.
2. В домах где отключают, но есть газ - со светом порешал. Остался вопрос мобильного интернета. Если на крышу повесить выносную антену, минимально приемлемая скорость будет?
Может кто экспериментировал?
ПС Думаю после выборов в США (8 ноября) ракетные залпы Фау 4 возобновятся.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:09

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Неужели в Киеве все настолько плохо со светом? У нас терпимо. Вкладываться даже на минимум, даже для себя не вижу смысла.

По поводу мобильного интернета - он пропадает часа через 3 после отключения света, связь примерно через 5. Может есть исключения, когда БС подключены к какой-то отдельной линии, но как правило происходит так - нет света, нет интернета.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Vlad442 написав:Неужели в Киеве все настолько плохо со светом? У нас терпимо. Вкладываться даже на минимум, даже для себя не вижу смысла.

По поводу мобильного интернета - он пропадает часа через 3 после отключения света, связь примерно через 5. Может есть исключения, когда БС подключены к какой-то отдельной линии, но как правило происходит так - нет света, нет интернета.
З інетом поки рятує бекап у вигляді 4ж роутера з антеною-посилювачем і повербанком
Faceless
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