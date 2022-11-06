Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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rjkz написав:Мне все-таки кажется, чем городить такое под потолком, проще резервуар вкопать ниже глубины промерзания в подвале, подключить повысительный насос и ИБП. В том доме, где я сейчас живу, танк для ойла (что-то между солярой и мазутом), который используется для отопления, около 10 тысяч галлонов (около 37 тысяч литров). В Украине не надо отапливать ойлом, но в подвале такое можно поставить. У нас это танк стоит на площади примерно 25-30 метров. То есть, найти помещение в подвале не проблема. Немного помудохаться надо, чтобы его туда впихнуть. "Дешево, надежно и практично" (с). Если в доме есть паркинг, то это намного проще. И в этом случае, он будет по-настоящему убежищем. И электричество и вода.
думаю вам с вашим то опытом просчитать "на коленке" бюджет такого проекта не проблема) так сколько?)
rjkz написав:Мне все-таки кажется, чем городить такое под потолком, проще резервуар вкопать ниже глубины промерзания в подвале, подключить повысительный насос и ИБП.
Технически это проще, чем городить берлогу в каждой отдельной квартире, но как с любым колхозом возникает вопрос, как это все делить на всех? Кто-то включит 5 обогревателей чтобы ходить в трусах и будет каждый день принимать ванну, кто-то сознательный будет только чайник набирать и греться электропростынью.
rjkz написав:Мне все-таки кажется, чем городить такое под потолком, проще резервуар вкопать ниже глубины промерзания в подвале, подключить повысительный насос и ИБП. В том доме, где я сейчас живу, танк для ойла (что-то между солярой и мазутом), который используется для отопления, около 10 тысяч галлонов (около 37 тысяч литров). В Украине не надо отапливать ойлом, но в подвале такое можно поставить. У нас это танк стоит на площади примерно 25-30 метров. То есть, найти помещение в подвале не проблема. Немного помудохаться надо, чтобы его туда впихнуть. "Дешево, надежно и практично" (с). Если в доме есть паркинг, то это намного проще. И в этом случае, он будет по-настоящему убежищем. И электричество и вода.
думаю вам с вашим то опытом просчитать "на коленке" бюджет такого проекта не проблема) так сколько?)
Да, почти подловили. Я чуть ранее писал, что это недешевый проект, но тут Вы предложили запихнуть резервуар по потолок. В каждой квартире? Если да, то даже на коленке не надо считать, что один общий резервуар и ИБП будет дешевле чем на каждую квартиру городить подвесные резервуары. Для меня по крайней мере это очевидно. Если Вам нет, то прикидывайте на своей коленке.
rjkz написав:Мне все-таки кажется, чем городить такое под потолком, проще резервуар вкопать ниже глубины промерзания в подвале, подключить повысительный насос и ИБП.
Технически это проще, чем городить берлогу в каждой отдельной квартире, но как с любым колхозом возникает вопрос, как это все делить на всех? Кто-то включит 5 обогревателей чтобы ходить в трусах и будет каждый день принимать ванну, кто-то сознательный будет только чайник набирать и греться электропростынью.
Не-не. Ни одного ИБП не хватит, чтобы такое сотворить. ИБП на насосы в подвале и отдельно ИБП к двигателям лифтов и освешение выходов. все. Каждый у себя в квартире ИБП ставит или не ставит.
rjkz написав:Не-не. Ни одного ИБП не хватит, чтобы такое сотворить. ИБП на насосы в подвале и отдельно ИБП к двигателям лифтов и освешение выходов. все. Каждый у себя в квартире ИБП ставит или не ставит.
Хорошо, с электричеством понятно, что делать систему на весь дом не получится, так что пусть каждый ставит на балконе свой генератор и смотрит ночью фильмы, пока соседи будут пытаться заснуть под стрекот дешевого генератора. Как делить воду из резервуара? Как ограничить потребление? Поставить в подвале кран чтобы страждущие ходили с ведрами? Тогда не нужен мощный насос. Можно сделать проще - скидываться и подгонять водовозку. Можно даже не скидываться, город будет бесплатно подгонять в случае коммунальной катастрофы, как в Харькове во время аварии на очистных сооружениях в 95 году.
Еще по генератору для лифтов тоже есть вопрос. Все ли жильцы так радостно его оплатят? Думаю, что жители до 5-7 этажа скажут "зачем нам нужно, походим, война не вечная". В хрущевках люди всю жизнь без лифтов живут.
1. Есть дома где не отключают. 2. В домах где отключают, но есть газ - со светом порешал. Остался вопрос мобильного интернета. Если на крышу повесить выносную антену, минимально приемлемая скорость будет? Может кто экспериментировал? ПС Думаю после выборов в США (8 ноября) ракетные залпы Фау 4 возобновятся.
Неужели в Киеве все настолько плохо со светом? У нас терпимо. Вкладываться даже на минимум, даже для себя не вижу смысла.
По поводу мобильного интернета - он пропадает часа через 3 после отключения света, связь примерно через 5. Может есть исключения, когда БС подключены к какой-то отдельной линии, но как правило происходит так - нет света, нет интернета.
Vlad442 написав:Неужели в Киеве все настолько плохо со светом? У нас терпимо. Вкладываться даже на минимум, даже для себя не вижу смысла.
По поводу мобильного интернета - он пропадает часа через 3 после отключения света, связь примерно через 5. Может есть исключения, когда БС подключены к какой-то отдельной линии, но как правило происходит так - нет света, нет интернета.
З інетом поки рятує бекап у вигляді 4ж роутера з антеною-посилювачем і повербанком
Vlad442 написав:Неужели в Киеве все настолько плохо со светом? У нас терпимо. Вкладываться даже на минимум, даже для себя не вижу смысла.
Дууже по-різному, з невеликої вибірки бачу, що у когось взагалі жодного разу не відключали, або 1 раз за весь час, а у когось по 2 або навіть 3 відключення щодня. (Просто перші мовчать, щоб не наврочити, а ось других дуже чутно.)
2. В домах где отключают, но есть газ - со светом порешал.
UA написав:Остался вопрос мобильного интернета. Если на крышу повесить выносную антену, минимально приемлемая скорость будет? Может кто экспериментировал?
В доме в области и с подоконника биквадрат "Харченко" (медь самая толстая с Эпика 5-6мм) на Ватафоне в Вс. даже 50мб/с показывало,а вот на Лайфселл стабильно 15-20 мб/с,но пакет Лайфгаджет трафика сыпет с избытком.В Киеве скорость выше.Хувей8372