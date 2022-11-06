Додано: Нед 06 лис, 2022 11:01

rjkz написав: Не-не.

Ни одного ИБП не хватит, чтобы такое сотворить.

ИБП на насосы в подвале и отдельно ИБП к двигателям лифтов и освешение выходов. все. Каждый у себя в квартире ИБП ставит или не ставит. Не-не.Ни одного ИБП не хватит, чтобы такое сотворить.ИБП на насосы в подвале и отдельно ИБП к двигателям лифтов и освешение выходов. все. Каждый у себя в квартире ИБП ставит или не ставит.

Хорошо, с электричеством понятно, что делать систему на весь дом не получится, так что пусть каждый ставит на балконе свой генератор и смотрит ночью фильмы, пока соседи будут пытаться заснуть под стрекот дешевого генератора.Как делить воду из резервуара? Как ограничить потребление? Поставить в подвале кран чтобы страждущие ходили с ведрами? Тогда не нужен мощный насос. Можно сделать проще - скидываться и подгонять водовозку.Можно даже не скидываться, город будет бесплатно подгонять в случае коммунальной катастрофы, как в Харькове во время аварии на очистных сооружениях в 95 году.Еще по генератору для лифтов тоже есть вопрос. Все ли жильцы так радостно его оплатят? Думаю, что жители до 5-7 этажа скажут "зачем нам нужно, походим, война не вечная". В хрущевках люди всю жизнь без лифтов живут.