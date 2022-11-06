Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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rjkz написав:Мне все-таки кажется, чем городить такое под потолком, проще резервуар вкопать ниже глубины промерзания в подвале, подключить повысительный насос и ИБП. В том доме, где я сейчас живу, танк для ойла (что-то между солярой и мазутом), который используется для отопления, около 10 тысяч галлонов (около 37 тысяч литров). В Украине не надо отапливать ойлом, но в подвале такое можно поставить. У нас это танк стоит на площади примерно 25-30 метров. То есть, найти помещение в подвале не проблема. Немного помудохаться надо, чтобы его туда впихнуть. "Дешево, надежно и практично" (с). Если в доме есть паркинг, то это намного проще. И в этом случае, он будет по-настоящему убежищем. И электричество и вода.
думаю вам с вашим то опытом просчитать "на коленке" бюджет такого проекта не проблема) так сколько?)
Да, почти подловили. Я чуть ранее писал, что это недешевый проект, но тут Вы предложили запихнуть резервуар по потолок. В каждой квартире? Если да, то даже на коленке не надо считать, что один общий резервуар и ИБП будет дешевле чем на каждую квартиру городить подвесные резервуары. Для меня по крайней мере это очевидно. Если Вам нет, то прикидывайте на своей коленке.
рили? Я такое предложил или это ваша эротическая фантазия? короче слифф засчитан
UA написав:Остался вопрос мобильного интернета. Если на крышу повесить выносную антену, минимально приемлемая скорость будет? Может кто экспериментировал?
В доме в области и с подоконника биквадрат "Харченко" (медь самая толстая с Эпика 5-6мм) на Ватафоне в Вс. даже 50мб/с показывало,а вот на Лайфселл стабильно 15-20 мб/с,но пакет Лайфгаджет трафика сыпет с избытком.В Киеве скорость выше.Хувей8372
И в какое гнездо на айпоне 13про вы втыкаете кабель с этой антенны? Да хоть на первом самсунге Галакси Последний раз у меня телефон с гнездом удлинителя антенны для авто был при курсе 4,2 и живом Черноволе-папе. Это была Нокия или 450 или 540 NMT стандарта, в следующем GSM Ericsson-e с наружной антенной, но размером с пачку слим-сигарет таких прибамбасов уже не было Подключить китайский генератор к сети ГС да и ещё гибким шлангом и поставить его на балконе сакральной панельки на массиве это конечно лайфхак