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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2322232323242325
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 20:53

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Мне все-таки кажется, чем городить такое под потолком, проще резервуар вкопать ниже глубины промерзания в подвале, подключить повысительный насос и ИБП.
В том доме, где я сейчас живу, танк для ойла (что-то между солярой и мазутом), который используется для отопления, около 10 тысяч галлонов (около 37 тысяч литров). В Украине не надо отапливать ойлом, но в подвале такое можно поставить. У нас это танк стоит на площади примерно 25-30 метров. То есть, найти помещение в подвале не проблема. Немного помудохаться надо, чтобы его туда впихнуть. "Дешево, надежно и практично" (с).
Если в доме есть паркинг, то это намного проще. И в этом случае, он будет по-настоящему убежищем. И электричество и вода.

думаю вам с вашим то опытом просчитать "на коленке" бюджет такого проекта не проблема)
так сколько?)


Да, почти подловили.
Я чуть ранее писал, что это недешевый проект, но тут Вы предложили запихнуть резервуар по потолок. В каждой квартире?
Если да, то даже на коленке не надо считать, что один общий резервуар и ИБП будет дешевле чем на каждую квартиру городить подвесные резервуары.
Для меня по крайней мере это очевидно. Если Вам нет, то прикидывайте на своей коленке.

рили?
Я такое предложил или это ваша эротическая фантазия?
короче слифф засчитан :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:01

  Мизантрóп написав:
  UA написав:Остался вопрос мобильного интернета. Если на крышу повесить выносную антену, минимально приемлемая скорость будет?
Может кто экспериментировал?
В доме в области и с подоконника биквадрат "Харченко" (медь самая толстая с Эпика 5-6мм) на Ватафоне в Вс. даже 50мб/с показывало,а вот на Лайфселл стабильно 15-20 мб/с,но пакет Лайфгаджет трафика сыпет с избытком.В Киеве скорость выше.Хувей8372

  zerocool написав:Це як?
https://storgom.ua/product/generatorben ... f-4ls.html

И в какое гнездо на айпоне 13про вы втыкаете кабель с этой антенны? Да хоть на первом самсунге Галакси
Последний раз у меня телефон с гнездом удлинителя антенны для авто был при курсе 4,2 и живом Черноволе-папе. Это была Нокия или 450 или 540 NMT стандарта, в следующем GSM Ericsson-e с наружной антенной, но размером с пачку слим-сигарет таких прибамбасов уже не было
Подключить китайский генератор к сети ГС да и ещё гибким шлангом и поставить его на балконе сакральной панельки на массиве это конечно лайфхак
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:08

  Мизантрóп написав:
  zerocool написав:Це як?
https://storgom.ua/product/generatorben ... f-4ls.html

Підключати таке у квартирі у багатоповерхівці? Це повний треш, як мінімум врізка офіційна, воно встановлено в окремому приміщенні, за всіма правилами з примусовою витяжкою?

https://vinur.com.ua/aboutus/usefull-in ... azoprovodu

  барабашов написав:Подключить китайский генератор к сети ГС да и ещё гибким шлангом и поставить его на балконе сакральной панельки на массиве это конечно лайфхак

Це як мінімум, штраф, ціною в кілька генераторів.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:18

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:18

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  барабашов написав:И в какое гнездо
гнезда в роутере, на пигтейлы в марте ажиотаж был))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:38

  zerocool написав:
2. В домах где отключают, но есть газ - со светом порешал.

Це як?

Якщо немає дуже потужних приладів (плита, шафа, бойлер) - можна на всю квартиру поставити ДБЖ з батареєю на пару кВт*г, що цілком дозволить комфортно пережити відклюжчення електрики на кілька годин, головне не вмикати всілякі електрочайники з пилососами і прасками в цей час.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:00

  Faceless написав:
  zerocool написав:
2. В домах где отключают, но есть газ - со светом порешал.

Це як?

Якщо немає дуже потужних приладів (плита, шафа, бойлер) - можна на всю квартиру поставити ДБЖ з батареєю на пару кВт*г, що цілком дозволить комфортно пережити відклюжчення електрики на кілька годин, головне не вмикати всілякі електрочайники з пилососами і прасками в цей час.

коллега почему-то упомянул газ,от туда и догадки,а так то акуум и инвертор 12v DC :arrow: 220v AC решает многое
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:03

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Мизантрóп написав:коллега почему-то упомянул газ

Я вирішив що натяк на газ означає, що плита не електрична (як і духова шафа).
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:04

  Faceless написав:
  Мизантрóп написав:коллега почему-то упомянул газ

Я вирішив що натяк на газ означає, що плита не електрична (як і духова шафа).

логично) как вариант еще газ светит :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:56

  UA написав:1. Есть дома где не отключают.
2. В домах где отключают, но есть газ - со светом порешал. Остался вопрос мобильного интернета. Если на крышу повесить выносную антену, минимально приемлемая скорость будет?
Может кто экспериментировал?
ПС Думаю после выборов в США (8 ноября) ракетные залпы Фау 4 возобновятся.

не допоможе, так як мобільна мережа буде заDDoScена
flyman
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