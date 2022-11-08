Faceless написав:
Якщо немає дуже потужних приладів (плита, шафа, бойлер) - можна на всю квартиру поставити ДБЖ з батареєю на пару кВт*г, що цілком дозволить комфортно пережити відклюжчення електрики на кілька годин, головне не вмикати всілякі електрочайники з пилососами і прасками в цей час.
Без включення електропідлоги, електрочайника, кондиціонера в режимі "обігрів" - наявність всіх цих автономних електрогенераторів втрачає сенс. Треба ж ні в чому собі не відказувати, правда?
Кияни, до речі, ніхрена не економлять е/е, навіть під час війни - офіційні дані. Війна не для киян? Вже забули про роботу артилерії під вікнами і прильоти "градів" в лютому-квітні????