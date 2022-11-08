Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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2. В домах где отключают, но есть газ - со светом порешал.
Це як?
Якщо немає дуже потужних приладів (плита, шафа, бойлер) - можна на всю квартиру поставити ДБЖ з батареєю на пару кВт*г, що цілком дозволить комфортно пережити відклюжчення електрики на кілька годин, головне не вмикати всілякі електрочайники з пилососами і прасками в цей час.
Без включення електропідлоги, електрочайника, кондиціонера в режимі "обігрів" - наявність всіх цих автономних електрогенераторів втрачає сенс. Треба ж ні в чому собі не відказувати, правда?
Кияни, до речі, ніхрена не економлять е/е, навіть під час війни - офіційні дані. Війна не для киян? Вже забули про роботу артилерії під вікнами і прильоти "градів" в лютому-квітні 2022???
Востаннє редагувалось Frant в Вів 08 лис, 2022 11:12, всього редагувалось 2 разів.