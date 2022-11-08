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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:54

  Faceless написав:
  zerocool написав:
2. В домах где отключают, но есть газ - со светом порешал.

Це як?

Якщо немає дуже потужних приладів (плита, шафа, бойлер) - можна на всю квартиру поставити ДБЖ з батареєю на пару кВт*г, що цілком дозволить комфортно пережити відклюжчення електрики на кілька годин, головне не вмикати всілякі електрочайники з пилососами і прасками в цей час.

Без включення електропідлоги, електрочайника, кондиціонера в режимі "обігрів" - наявність всіх цих автономних електрогенераторів втрачає сенс. Треба ж ні в чому собі не відказувати, правда? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Кияни, до речі, ніхрена не економлять е/е, навіть під час війни - офіційні дані. Війна не для киян? Вже забули про роботу артилерії під вікнами і прильоти "градів" в лютому-квітні 2022??? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 08 лис, 2022 11:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:51

А як можна економити коли по пів дня немає електрики? В той же час у Львові все місто горить, як на свято перемоги.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:02

  roberto dark написав:А як можна економити коли по пів дня немає електрики? В той же час у Львові все місто горить, як на свято перемоги.

вимикати потужнє й обмежитись Зображення
Мизантрóп
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