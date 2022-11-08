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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2323232423252326
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:02

  roberto dark написав:А як можна економити коли по пів дня немає електрики? В той же час у Львові все місто горить, як на свято перемоги.

вимикати потужнє й обмежитись Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 01:11

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Вєсті с полєй - центр однокімнатна 48 метрів, експозиція неділя - 14 тисяч - глухо, думаю спускатися до 13,
Чотирикімнатна старий поділ з підземним паркінгом - та ж експозиція, 32 тисячі - глухо як в танку, почекаю тому що в квартирі є газ і низький поверх - а це зараз вкрай важливо)
cherchiltank
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