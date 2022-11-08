вимикати потужнє й обмежитись
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лис, 2022 11:02
Додано: Сер 09 лис, 2022 01:11
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Вєсті с полєй - центр однокімнатна 48 метрів, експозиція неділя - 14 тисяч - глухо, думаю спускатися до 13,
Чотирикімнатна старий поділ з підземним паркінгом - та ж експозиція, 32 тисячі - глухо як в танку, почекаю тому що в квартирі є газ і низький поверх - а це зараз вкрай важливо)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|